Omzet Ahold Delhaize in België daalt licht

Supermarktgroep Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal minder omzet gedraaid in België: 1,22 miljard euro of 2,2 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit het kwartaalreport van de Belgisch-Nederlandse groep.

De daling heeft te maken met het feit dat er dit jaar minder dagen waren dat de winkels open waren. Als dat effect verrekend wordt, bedraagt de daling op vergelijkbare basis maar 0,3 procent. Een opsteker is de stevige groei online: de onlineverkoop op delhaize.be steeg met 14,7 procent. Dankzij kostenbeheersing en synergieën steeg de operationele marge van de groep in ons land bovendien met 0,1 procentpunt tot 2,4 procent. De hele groep, met onder meer nog supermarkten in de VS en Nederland en onlinewinkel Bol.com, boekte wel meer omzet: er kwam tegenover vorig jaar 1,5 procent (bij gelijke wisselkoersen) bij tot 15,88 miljard euro. De onlineverkoop was daarbij goed voor 761 miljoen euro, een stijging met 17,9 procent. Het nettoresultaat steeg met 2,4 procent tot 435 miljoen euro. In de Verenigde Staten kreeg het bedrijf onlangs te maken met een staking bij zijn keten Stop & Shop. Die acties hebben geen impact op de cijfers van het eerste kwartaal, maar Ahold Delhaize maakte wel al bekend dat het door de staking 200 miljoen euro omzet heeft misgelopen.