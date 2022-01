De omstreden topman van Activision Blizzard krijgt een enorm geldbedrag als de verkoop van zijn bedrijf aan Microsoft wordt afgerond. Bobby Kotick, die het gamesbedrijf al dertig jaar leidt, zou 375 miljoen dollar (zo'n 331 miljoen euro) bruto uitbetaald krijgen.

De topman kwam de voorbije maanden meermaals in het nieuws wegens aantijgingen van seksisme, wangedrag en een vijandige bedrijfscultuur binnen Activision. In november vorig jaar werd er nog een petitie gehouden en gedemonstreerd door een deel van het personeel, om het ontslag van Kotick te eisen. Bij de deal die Microsoft dinsdag aankondigde, staat dat hij zeker aanblijft tot de overname is afgerond. Mogelijk verdwijnt hij nadien wel van het toneel.

In 2020 kreeg de topman, die vier miljoen aandelen van Activision bezit, nog een compensatie van 155 miljoen dollar. Maar na de vele schandalen, leverde hij vorig jaar wel de helft van zijn vast loon in.

