'Bpost riskeert te afhankelijk te worden van de laatbloeiers in de Belgische e-commerce', zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Zowel bpost als zijn Nederlandse tegenhanger PostNL krijgt klappen op de beurs na teleurstellende cijfers of prognoses over e-commerceverzendingen. E-commerce zit allerminst aan zijn plafond in België, maar verspreidt zich almaar meer via een alternatieve logistiek.

De groei was de afgelopen jaren wel wat gedopeerd door de verplichte winkelsluitingen, maar in België ligt het marktaandeel van e-commerce nog altijd lager dan in de meer gedigitaliseerde buurlanden. E-commerce zal blijven groeien en marktaandeel inpikken van de stenen winkels. Maar bij die voorspelling hoort een harde waarheid voor de postbedrijven: zij hebben de grote fysieke retailers of e-commercebedrijven harder nodig dan omgekeerd.

Omslag in de pakjeseconomie.

Voor de levering aan huis zijn er genoeg alternatieven voor de postbode en de klassieke koerier. Amazon heeft altijd al zwaar ingezet op logistiek in eigen beheer en wil ook zijn bestellingen voor België bijna volledig via zijn eigen logistiek laten lopen. Het wegvallen van zo'n grote klant kan bpost niet zomaar compenseren. Bol.com kiest hoofdzakelijk voor PostNL. Coolblue heeft al jaren zijn eigen vrachtwagens voor witgoed en voor kleine elektronica rijdt het in steeds meer steden rond met elektrische bakfietsen. Hellofresh en andere maaltijdboxbedrijven kiezen ook voor hun eigen logistiek. De grote winkelketens hebben dan weer van onlinebestellen en gratis afhalen in de winkel een aantrekkelijk en rendabel alternatief voor thuisleveringen gemaakt.

Bpost riskeert te afhankelijk te worden van de laatbloeiers in de Belgische e-commerce: de kleine winkelketens en speciaalzaken. Dat is een moeilijk segment met een onduidelijk groeipotentieel.

