De economische activiteit in het eurogebied groeit momenteel aan het laagste tempo in bijna een jaar, nu de omikronvariant van het coronavirus flink om zich heen grijpt. Vooral dienstverlenende bedrijven, zoals winkels, restaurants, cafés en vervoerders, hebben last van de aangescherpte beperkingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat meldt de Britse marktonderzoeker IHS Markit maandag.

De onderzoekers peilen de bedrijvigheid aan de hand van een zogeheten inkoopmanagersindex. Die wordt op de financiële markten doorgaans scherp in de gaten gehouden. Voor de dienstensector is de graadmeter deze maand iets lager uitgekomen dan in december, al is wel nog steeds sprake van bescheiden groei. Ook als de industrie in het beeld meegenomen wordt, dan gaat het om een lager groeitempo. Puur gelet op de activiteit bij fabrikanten ziet het plaatje er wel iets beter uit dan in de laatste maand van vorig jaar.

Growth in the Eurozone softened to an 11-month low in January as the #PMI slipped to 52.4 (Dec: 53.3) amid the Omicron surge. A welcome alleviation of supply chain pressures led to strengthening production among manufacturers, however. Read more: https://t.co/oT3Yhc6ug7 pic.twitter.com/EXyDRyy8Zs — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) January 24, 2022

Volgens Chris Williamson, hoofdeconoom bij IHS Markit, zijn de uitgaven aan veel consumentgerichte diensten duidelijk teruggelopen. Maar de algehele impact op de economie van de virusgolf is 'relatief gematigd', constateert hij.

De onderzoekers zien ook dat de bedrijvigheid in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, zich gunstiger heeft ontwikkeld dan voorzien. Daar hadden economen over het algemeen rekening gehouden met een krimp voor de dienstensector en groeivertraging voor de industrie. Maar voor beide verbeterde het beeld juist.

Ondanks het opgelopen ziekteverzuim bij veel bedrijven lijken veel fabrieken erin geslaagd om hun productie te verhogen. Daarbij hebben ze er waarschijnlijk van geprofiteerd dat het weer enigszins de goede kant op lijkt te gaan met de situatie in de leveringsketen. Afgelopen tijd kampte de industrie nog met grote vertragingen van leveringen en tekorten aan onderdelen.

