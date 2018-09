Novartis schrapt 1.700 banen in Zwitserland

Het jobverlies kadert in een wereldwijde strategie die Novartis in 2015 lanceerde. Het concern bouwt zijn productengamma af en moet het productienetwerk daaraan aanpassen. Dat heeft in Zwitserland gevolgen op het vlak van productie en diensten.

Wat de productie betreft, verwacht het bedrijf dat er tegen 2022 netto ongeveer 1.000 banen zullen verdwijnen in de fabrieken in Bazel, Schweizerhalle, Stein en Locarno. Dat aantal houdt al rekening met de 450 banen die naar verwachting zullen worden gecreëerd dankzij een nieuwe productie-eenheid in Stein.

Bij de dienstenactiviteiten zouden tot 700 banen verdwijnen, vooral in Bazel. Een deel van de activiteiten wordt gecentraliseerd in vijf dienstencentra wereldwijd.

Novartis, dat in Zwitserland13.000 mensen tewerkstelt, herhaalde wel zijn toewijding aan het land. Het belooft zeker 10 procent van zijn wereldwijde personeelsbestand in Zwitserland te houden en er meer dan 3 miljard Zwitserse frank (2,6 miljard euro) per jaar te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

De topman van Novartis kondigde dinsdag ook aan dat er in het Verenigd Koninkrijk 400 banen zullen worden geschrapt. Dat heeft volgens hem niets met de brexit te maken. Het farmaconcern heeft wereldwijd ongeveer 126.000 werknemers. Novartis is ook actief in België.