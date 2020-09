De farmabedrijven Novartis en Roche hebben, wegens misbruik van hun dominante positie bij de behandeling van een netvliesaandoening (maculaire degeneratie), een monsterboete gekregen in Frankrijk.

Eerder gebeurde dat ook al in Italië. Test-Aankoop diende in hetzelfde dossier al een klacht in 2014 in bij de Belgische Mededingingsautoriteit. De consumentenorganisatie hekelt nu dat er nog altijd geen uitspraak is: 'kennelijk is het geen prioriteit voor de Belgische Mededingingsautoriteit'.

In Frankrijk moeten Novartis, Roche en het Amerikaanse filiaal Genentech samen 444 miljoen euro ophoesten. Dat is het grootste boetebedrag ooit in de farmasector in Frankrijk. Ze worden gestraft omdat ze de verkoop van het middel Lucentis voorrang hebben gegeven op het veel goedkopere Avastin. Dat laatste, van oorsprong een kankermedicijn, is maar liefst dertig keer goedkoper, maar blijkt even doeltreffend tegen de netvliesaandoening.

Test-Aankoop merkt op dat ze in dit dossier al zes jaar geleden een klacht heeft ingediend. 'Officieel is Avastin enkel geregistreerd voor de behandeling van kanker, maar sinds 2005 wordt het ook toegediend in het kader van de behandeling van natte maculaire degeneratie. Lucentis is daarentegen wel geregistreerd voor de behandeling van deze oogaandoening, maar is onbetaalbaar. Tegen alle commerciële logica in heeft Roche geen officiële goedkeuring van Avastin aangevraagd voor natte maculadegeneratie. Integendeel, beide firma's hebben er alles aan gedaan om de veiligheid van Avastin in een slecht daglicht te plaatsen en vervolgens oogartsen aan te moedigen om vooral Lucentis te gebruiken.'

'Voortbestaan van onze ziekteverzekering in gevaar'

Volgens Test-Aankoop, op basis van het Belgische Oogartsensyndicaat, bedraagt de verspilling voor ons land ongeveer 200 miljoen euro over de periode 2009-2014. 'Een bedrag dat volgens sommige bronnen reeds is opgelopen tot een half miljard.' De consumentenorganisatie is van plan om de klachten die ze de jongste jaren heeft ingediend te blijven opvolgen. Ze zet de strijd tegen dit soort praktijken - 'die het voortbestaan van onze ziekteverzekering in gevaar brengen'- ook voort, klinkt het. Novartis van zijn kant heeft ook gereageerd en zegt teleurgesteld te zijn over het besluit van de Franse Mededingingsautoriteit. Het bedrijf weerlegt de beschuldigingen en is dan ook van plan om in beroep te gaan in Frankrijk.

Voor wat het onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit betreft, zegt Novartis dat het zijn 'volledige en transparante medewerking' verleent. 'We zijn er vast van overtuigd dat we correct hebben gehandeld in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving in België', klinkt het ook hier.

Eerder gebeurde dat ook al in Italië. Test-Aankoop diende in hetzelfde dossier al een klacht in 2014 in bij de Belgische Mededingingsautoriteit. De consumentenorganisatie hekelt nu dat er nog altijd geen uitspraak is: 'kennelijk is het geen prioriteit voor de Belgische Mededingingsautoriteit'.In Frankrijk moeten Novartis, Roche en het Amerikaanse filiaal Genentech samen 444 miljoen euro ophoesten. Dat is het grootste boetebedrag ooit in de farmasector in Frankrijk. Ze worden gestraft omdat ze de verkoop van het middel Lucentis voorrang hebben gegeven op het veel goedkopere Avastin. Dat laatste, van oorsprong een kankermedicijn, is maar liefst dertig keer goedkoper, maar blijkt even doeltreffend tegen de netvliesaandoening. Test-Aankoop merkt op dat ze in dit dossier al zes jaar geleden een klacht heeft ingediend. 'Officieel is Avastin enkel geregistreerd voor de behandeling van kanker, maar sinds 2005 wordt het ook toegediend in het kader van de behandeling van natte maculaire degeneratie. Lucentis is daarentegen wel geregistreerd voor de behandeling van deze oogaandoening, maar is onbetaalbaar. Tegen alle commerciële logica in heeft Roche geen officiële goedkeuring van Avastin aangevraagd voor natte maculadegeneratie. Integendeel, beide firma's hebben er alles aan gedaan om de veiligheid van Avastin in een slecht daglicht te plaatsen en vervolgens oogartsen aan te moedigen om vooral Lucentis te gebruiken.' Volgens Test-Aankoop, op basis van het Belgische Oogartsensyndicaat, bedraagt de verspilling voor ons land ongeveer 200 miljoen euro over de periode 2009-2014. 'Een bedrag dat volgens sommige bronnen reeds is opgelopen tot een half miljard.' De consumentenorganisatie is van plan om de klachten die ze de jongste jaren heeft ingediend te blijven opvolgen. Ze zet de strijd tegen dit soort praktijken - 'die het voortbestaan van onze ziekteverzekering in gevaar brengen'- ook voort, klinkt het. Novartis van zijn kant heeft ook gereageerd en zegt teleurgesteld te zijn over het besluit van de Franse Mededingingsautoriteit. Het bedrijf weerlegt de beschuldigingen en is dan ook van plan om in beroep te gaan in Frankrijk. Voor wat het onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit betreft, zegt Novartis dat het zijn 'volledige en transparante medewerking' verleent. 'We zijn er vast van overtuigd dat we correct hebben gehandeld in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving in België', klinkt het ook hier.