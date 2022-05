North Sea Port laat een grensoverschrijdend waterstofnetwerk bouwen tegen 2026. Gasunie en Fluxys zullen de Nederlands-Belgische verbinding realiseren om waterstof over de landgrens te vervoeren. De schone brandstof is belangrijk om in de toekomst duurzame energie op industriële schaal te gebruiken.

De industriecluster in North Sea Port is de grootste waterstofhub van de Benelux. Jaarlijks wordt er door bedrijven 580.000 ton waterstof geproduceerd en geconsumeerd. Maar de vraag naar waterstof zal verdubbelen tegen 2050 en wordt tegen die tijd volledig verduurzaamd. Het Nederlandse Gasunie en het Belgische Fluxys werken daarom elk aan de ontwikkeling van een waterstofnetwerk. Beide netwerken worden in het havengebied op de Nederlands-Belgische grens aan elkaar gekoppeld. De verbinding zal de bedrijven in het 60-kilometer-lange havengebied van waterstof voorzien: van Vlissingen en Terneuzen in Nederland tot in Gent in België.