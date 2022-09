Er zijn vier lekken vastgesteld aan de Nord Stream-pijpleidingen, en niet drie waarvan eerder sprake. Dat heeft de Zweedse kustwacht donderdag gezegd tegenover Bloomberg en de krant Svenska Dagbladet.

De lekken werden eerder deze week ontdekt in de Baltische Zee.

Volgens een functionaris van de Zweedse kustwacht zijn er twee lekken aangetroffen in de zogenoemde economische zone van Zweden. Ze bevinden zich vlak bij elkaar. De andere twee lekken werden gevonden in de Deense economische zone.

Nord Stream 1 noch Nord Stream 2, tussen Rusland en Duitsland, was op dat moment operationeel. Beide pijpleidingen waren wel gevuld met gas.

Zweedse media berichtten dat het vierde lek zich situeert in Nord Stream 2, maar dat kon de functionaris niet bevestigen.

Vermoedens van sabotage

De Europese Unie, de Verenigde Staten en de NAVO gaan ervan dat de schade aan de pijpleidingen opzettelijk is toegebracht, zonder rechtstreeks Rusland te beschuldigen.

Bronnen vertelden aan de Amerikaanse nieuwszender CNN dat Russische schepen maandag en dinsdag werden gesignaleerd in de buurt van de plek in de Oostzee waar de leidingen op dat moment begonnen te lekken.

Of de Russische schepen iets te maken hebben met de lekkages blijft echter onduidelijk. De ingewijden zeggen namelijk verder dat er 'elke week' Russische marineschepen in de Oostzee gesignaleerd worden.

Een van de bronnen zegt tegen de Amerikaanse omroep dat er ook Russische onderzeeërs in de Oostzee zijn gezien in de buurt van de plek waar de leidingen 'gesaboteerd' zijn.

Rusland ontkent

Vrijdag komt de VN-Veiligheidsraad bijeen om zich over de lekkages te buigen.

Rusland vroeg om dat spoedberaad en ontkent de beschuldigingen zelf achter de sabotage te zitten. De Russische ambassade in de Verenigde Staten beweert donderdag juist dat begin deze week Amerikaanse oorlogsschepen zijn gesignaleerd in de buurt van de pijpleidingen.

