Europees commissaris voor Consumentenzaken Didier Reynders en Booking.com hebben een akkoord bereikt. De populaire site voor hotelovernachtingen belooft transparanter te communiceren en bezoekers minder onder druk te zetten.

'Nog maar één kamer over!', 'Twintig bezoekers bekeken deze kamer het voorbije uur', 'Erg gewild!' - Krijgt u ook steevast een paniekaanval als u Booking.com bezocht? Alsof iedereen op hetzelfde moment hetzelfde uitje plant als u?

Binnenkort is dat gedaan. Booking.com belooft transparanter te communiceren over hotelaanbiedingen, kortingen en prijzen. Het Nederlandse bedrijf heeft daarover een akkoord gesloten met Europees commissaris voor Consumentenzaken Didier Reynders, schrijft De Tijd.

'Het platform zet de consument onder druk', aldus Reynders. 'De klant krijgt het gevoel dat hij meteen een beslissing moet nemen of dat er anders geen plaats meer is. Dat is niet juist: misschien zijn er op een andere site of bij het hotel zelf wel nog kamers beschikbaar. Online reservatiesystemen moeten vrij zijn van manipulatieve technieken.'

Prijsbeleid

Ook over het gevoerde prijsbeleid moet de boekingswebsite eerlijker zijn. Het bedrijf adverteert 'kortingen' als het prijzen vergelijkt tussen verschillende data. Dat is een scheefgetrokken vergelijking. 'De prijs moet altijd vergeleken worden met eenzelfde periode', zegt Reynders. 'En alles moet inbegrepen zijn in die prijs.' Een klant mag dus niet langer overvallen worden door extra kosten aan de kassa. Als een hotel(keten) betaalt om bovenaan de zoekresultaten te verschijnen, zal dat in de toekomst ook aangegeven moeten worden.

Tegen 16 juni 2020 moet de 'vernieuwde' Booking.com een feit zijn. Bovendien gaat Reynders ook andere gelijkaardige websites monitoren.

De tegenslag voor Booking.com komt er kort nadat rivaal Airbnb wel aan het langste eind trok. Dat online platform laat particulieren toe om hun appartement of woning op korte termijn te verhuren. Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat Airbnb geen vastgoedmakelaar is, en dat Europese lidstaten het bedrijf dus niet zomaar beperkingen kunnen opleggen.