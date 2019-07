Het zit er bovenarms op tussen de NMBS en spoorbeheerder Infrabel. De NMBS wil op een aantal trajecten meer treinen inleggen, maar kan dat niet omdat Infrabel heel veel spoorwerken tegelijk plant, schrijven de kranten van Mediahuis dinsdag.

De spoorwegmaatschappij wil op bepaalde trajecten extra treinen inleggen, bijvoorbeeld op de drukke as tussen Brussel en Gent, en ook een aantal nieuwe verbindingen starten. Maar ze wordt gehinderd door de ongecoördineerde werken aan de sporen, klinkt het. 'Wij weten vaak veel te laat welke werken gepland zijn', zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. 'Infrabel overlegt te weinig, wij worden te vaak voor voldongen feiten geplaatst.'

Infrabel begrijpt de kritiek niet en zegt dat er wel degelijk voldoende overleg is. 'Meestal weet de NMBS een halfjaar tot een jaar op voorhand waar wij gaan werken. Behalve als we onverwachts dringend moeten ­ingrijpen', klinkt het daar. 'Men wil toch niet dat er ongevallen gebeuren doordat wij dringende onderhouds­werken uitstellen? Ik begrijp echt niet waar het probleem kan zitten', klinkt het.

De vrachtvervoerders op het spoor reageren dinsdag 'geschokt' op de reactie van Infrabel in de krant en zeggen die 'niet te kunnen tolereren'. Er is al meer dan een jaar dialoog over de werkenplanning, maar oplossingen blijven uit, aldus het Belgische Rail Freight Forum. Lineas (het vroegere B Logistics) en negen andere vrachtmaatschappijen kampen naar eigen zeggen 'voortdurend met uiterst laattijdige wijzigingen en afschaffingen van treinen door Infrabel's slechte werkencoördinatie'. 'Ook leidt dit gebrek aan coördinatie tot het afsluiten van belangrijke assen, zonder dat er alternatieve routes worden voorzien.'

Samen met onder meer Thalys, Eurostar en NMBS hadden de goederenmaatschappijen vrijdag al een brief gestuurd naar Infrabel, met de vraag dringend het wettelijk voorziene coördinatieorgaan op te richten. Een eerste vergadering is gepland op 25 november, liet Infrabel toen weten.