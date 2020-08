Spoorwegmaatschappij NMBS heeft in de eerste helft van dit jaar een operationeel verlies geleden van 152,3 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een winst van 44,3 miljoen euro.

Dat deelde de NMBS mee.

Het verlies heeft alles te maken met het coronavirus.

Het aantal reizigers - en de inkomsten daaruit - decimeerde aan het begin van de coronacrisis en lag eind juni nog altijd maar op 49 procent van het normale niveau. Daardoor liep de NMBS veel inkomsten mis: die kwamen uit op 1,04 miljard euro, ruim 250 miljoen lager dan in de eerste helft van 2019. De kosten gingen niet navenant omlaagbleven wel doorlopen, omdat de NMBS veel treinen inzette. 'Een maximaal treinaanbod en maximale samenstelling omwille van sanitaire redenen', was de aanpak. Daarnaast ging er ook geld naar beschermingsmaatregelen in het kader van de coronacrisis. De totale kosten daalden met slechts 55 miljoen euro tot 1,19 miljard euro.

En de schuldenberg van de NMBS, die de voorbije jaren begon af te nemen, werd weer groter. Tegenover eind juni vorig jaar steeg de economische schuld met 88 miljoen euro tot 2,47 miljard euro. Over het volledige jaar verwacht de NMBS een operationeel verlies van meer dan 300 miljoen euro. Dat is een nog groter verlies dan minister van Mobiliteit François Bellot (MR) begin juli in de Kamer zei: hij sprak toen van 290 miljoen euro verlies.

Voor aanvang van de crisis mikte de NMBS voor dit jaar op een operationele winst van 108 miljoen euro. In 2019 bedroeg die 85,3 miljoen euro. De maatschappij vraagt de overheid vrijdag om 'de noodzakelijke financieringsbehoeften te garanderen'. Want door de crisis zal de NMBS zelf minder geld kunnen vrijmaken voor investeringen dan ze had verwacht. Ze roept de volgende regering voorts op om snel werk te maken van een beheersovereenkomst, en herhaalt haar pleidooi om ook de komende jaren de enige speler te mogen blijven voor de 'opdracht van openbare dienst' - dat is het gesubsidieerde binnenlandse treinverkeer - in heel België.

