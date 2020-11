De raad van bestuur van de Luikse verzekeraar Integrale heeft het ontslag aanvaard van voorzitter Michel De Wolf. Frank Jeusette is de nieuwe voorzitter, meldt de verzekeraar woensdag via een persbericht. De Wolf blijft zetelen als onafhankelijk bestuurder. Integrale zoekt momenteel naar een oplossing om de ontbinding van het bedrijf te vermijden.

'Om op een eenduidige manier bij te dragen tot de beste oplossing voor Integrale, haar verzekerden, begunstigden van verzekeringen, haar personeel, schuldeisers en aandeelhouders, heeft de raad van bestuur het ontslag van Prof. Dr. Michel De Wolf als Voorzitter van de raad van bestuur aanvaard', meldt de verzekeraar.

Frank Jeusette werd unaniem aangesteld als de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Jeusette zetelde in het verleden onder meer in de directie van verzekeraar Ethias. De Nationale Bank moet als toezichthouder de benoeming nog goedkeuren.

Integrale moet tegen 15 december een oplossing gevonden hebben om een ontbinding te vermijden, zo meldde het bedrijf eerder op de week. Er zijn kandidaat-overnemers, maar er is nog geen bindend bod.

De verzekeraar, eigendom van de Luikse intercommunale Nethys, heeft dringend extra kapitaal nodig omdat het niet meer voldoet aan de solvabiliteitsvereisten van de Nationale Bank. De centrale bank heeft als toezichthouder al een herstelplan van Integrale verworpen, waardoor het bedrijf op zoek moest naar een plan B. De Nationale Bank stelde ook een speciaal commissaris aan bij het bedrijf.

