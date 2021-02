Ben Bijnens krijgt een belangrijke functie bij Coca-Cola in Europa. Hij zal er verscheidene landen aansturen. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt.

Bijnens wordt 'vice-president operations, general manager Northern Europe'. Hij zal verschillende country directors in Europa aansturen. Het gaat om een belangrijke positie binnen de frisdrankreus. Het is niet voor het eerst dat Belgen hoog opklimmen binnen Coca-Cola.

De promotie van Bijnens betekent ook dat Coca-Cola in België een nieuwe baas krijgt. De Belg Thomas Oth wordt country director voor België en Luxemburg.

Coca-Cola bestaat in ons land uit Coca-Cola Services, waar Thomas Oth dus aan het hoofd komt. Er is ook nog Coca-Cola European Partners. Dat zijn de bottelaars, met in ons land fabrieken in Gent, Antwerpen en Chaudfontaine.

