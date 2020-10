De dertigste editie van de Voka Open Bedrijvendag is zondag op gang getrokken in de drukkerij van mediagroep Roularta in Roeselare. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) huldigde er een nieuwe rotatiepers in, goed voor een investering van 12,5 miljoen euro.

De dertigste editie van de Voka Open Bedrijvendag, die in het teken staat van de 'digitale transformatie' en omwille van covid-19 helemaal virtueel verloopt, is zondag op gang getrokken met de inhuldiging van een gloednieuwe rotatiedrukpers in de productiehal van Roularta Printing in Roeselare. Met een druk op de knop van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) werd de pers opgestart.

De West-Vlaamse mediagroep investeert 12,5 miljoen euro in de nieuwe Lithoman 72 rotatiepers. "Niettegenstaande de snelle digitale revolutie wordt er nog altijd zeer veel op papier gelezen", stelt Xavier Bouckaert, de CEO van Roularta. "Dat zien we ook aan onze eigen publicaties. Er is echt nood aan rotatiepersen die grote oplages aankunnen." Volgens Roularta is de drukcapaciteit van deze nieuwe rotatiepers goed voor bijna tien procent van de Belgische magazinemarkt.

Snel en energiezuinig

De investeringsbeslissing dateert al van meer dan een jaar geleden maar de coronacrisis deed de plannen van de beursgenoteerde mediagroep omtrent de nieuwe pers niet wijzigen. De opbouw van de rotatiepers zat op schema en de start van de productie is voorzien voor begin november.

Volgens Xavier Bouckaert is de nieuwe pers state-of-the-art op het vlak van output, snelheid en energiezuinigheid. "Deze rotatiepers kan 50.000 exemplaren drukken per uur en het productieproces is energie-efficiënt. Wij besparen daarmee een pak energie, je kan de besparing vergelijken met het jaarlijkse energieverbruik van tachtig gezinnen." De rotatiepers is uitgerust met warmterecuperatie die wordt aangewend voor het drogen van het drukwerk en het verwarmen van de Roularta-gebouwen in Roeselare.

Wissel van de wacht

Roularta Printing is de grootste offsetdrukkerij van het land en drukt kranten, tijdschriften en catalogi voor de binnen- en buitenlandse markt. De helft van de drukcapaciteit wordt ingezet voor de eigen titels van Roularta (met o.a. Knack, Trends, Libelle en Feeling). Voor de andere helft worden drukcontracten aangegaan met grote Europese uitgevers. Zo worden in Roeselare titels zoals The Economist, Bloomberg Business Week en Humo gedrukt.

De installatie van de nieuwe rotatiepers is meteen ook het laatste grote investeringsproject van William Metsu, de directeur van Roularta Printing. Metsu gaat na een carrière van 37 jaar bij Roularta met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Steven Renders. Roularta Printing realiseert met 400 medewerkers een omzet van 80 miljoen euro.

De dertigste editie van de Voka Open Bedrijvendag, die in het teken staat van de 'digitale transformatie' en omwille van covid-19 helemaal virtueel verloopt, is zondag op gang getrokken met de inhuldiging van een gloednieuwe rotatiedrukpers in de productiehal van Roularta Printing in Roeselare. Met een druk op de knop van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) werd de pers opgestart. De West-Vlaamse mediagroep investeert 12,5 miljoen euro in de nieuwe Lithoman 72 rotatiepers. "Niettegenstaande de snelle digitale revolutie wordt er nog altijd zeer veel op papier gelezen", stelt Xavier Bouckaert, de CEO van Roularta. "Dat zien we ook aan onze eigen publicaties. Er is echt nood aan rotatiepersen die grote oplages aankunnen." Volgens Roularta is de drukcapaciteit van deze nieuwe rotatiepers goed voor bijna tien procent van de Belgische magazinemarkt. De investeringsbeslissing dateert al van meer dan een jaar geleden maar de coronacrisis deed de plannen van de beursgenoteerde mediagroep omtrent de nieuwe pers niet wijzigen. De opbouw van de rotatiepers zat op schema en de start van de productie is voorzien voor begin november. Volgens Xavier Bouckaert is de nieuwe pers state-of-the-art op het vlak van output, snelheid en energiezuinigheid. "Deze rotatiepers kan 50.000 exemplaren drukken per uur en het productieproces is energie-efficiënt. Wij besparen daarmee een pak energie, je kan de besparing vergelijken met het jaarlijkse energieverbruik van tachtig gezinnen." De rotatiepers is uitgerust met warmterecuperatie die wordt aangewend voor het drogen van het drukwerk en het verwarmen van de Roularta-gebouwen in Roeselare. Roularta Printing is de grootste offsetdrukkerij van het land en drukt kranten, tijdschriften en catalogi voor de binnen- en buitenlandse markt. De helft van de drukcapaciteit wordt ingezet voor de eigen titels van Roularta (met o.a. Knack, Trends, Libelle en Feeling). Voor de andere helft worden drukcontracten aangegaan met grote Europese uitgevers. Zo worden in Roeselare titels zoals The Economist, Bloomberg Business Week en Humo gedrukt. De installatie van de nieuwe rotatiepers is meteen ook het laatste grote investeringsproject van William Metsu, de directeur van Roularta Printing. Metsu gaat na een carrière van 37 jaar bij Roularta met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Steven Renders. Roularta Printing realiseert met 400 medewerkers een omzet van 80 miljoen euro.