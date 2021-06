Er is een nieuwe energieleverancier actief: Energie.be. De start-up mikt op klanten die hun weg niet meer vinden in het huidige kluwen op de stroom- en gasmarkt. Achter Energie.be zitten voormalige werknemers én kapitaal van Luminus, de nummer twee op de Belgische markt.

Energie.be begint deze week elektriciteit en aardgas te leveren aan particulieren en KMO's. Daarmee wordt gestart in Vlaanderen, maar in het vierde kwartaal van dit jaar volgt ook Wallonië. Mogelijk volgt later de stap naar Brussel.

Doelgroep van de nieuwe leverancier zijn die mensen die vandaag hun weg niet meer vinden op de energiemarkt, wegens te complex en te onduidelijk. 'Er is een grote groep mensen die geen energie wil steken in hun energiecontract, maar wel een garantie op lage prijzen wil', aldus mede-oprichter Tom Van Den Bosch.

Transparantie

Met één goedkoop tarief voor elektriciteit en één voor aardgas wil Energie.be naar eigen zeggen zorgen voor meer transparantie. 'Het is niet het goedkoopste tarief op de markt, maar op lange termijn willen we wel de beste deal zijn', zegt Van Den Bosch. Het gaat om een variabel online tarief voor Belgische groene stroom. Op hoeveel klanten de nieuwe leverancier mikt, wil het bedrijf niet kwijt.

Oprichters van Energie.be zijn Tom Van Den Bosch en Bart Feyen. Beiden hebben een verleden bij Luminus. De nummer twee op de Belgische energiemarkt is ook meerderheidsaandeelhouder van de nieuwe leverancier. 'Maar we voeren een onafhankelijke koers', verzekert Van Den Bosch. Het bedrijf is gegroeid 'binnen onze incubator', bevestigt Luminus.

