Nieuwe eigenaar voor Belgische tak van Banca Monte dei Paschi

De verkoop maakt deel uit van een overeenkomst met de Europese Commissie vorig jaar. Zij gaf de Italiaanse overheid de toestemming om 5,4 miljard euro aan noodsteun te verstrekken aan Monte dei Paschi, in ruil voor een herstructurering. Behalve het Belgische filiaal kwam ook de Franse tak in de etalage te staan.

Banca Monte Paschi Belgio is sinds 1947 actief in België. Het biedt particulieren en bedrijven een gamma van financiële diensten aan, gaande van rekeningen en verzekeringen tot kredieten en private banking. Banca Monte dei Paschi di Siena, opgericht in 1472, is de oudste bank ter wereld.