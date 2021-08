Jean-Pierre Mellen stopt na 19 jaar als financieel directeur van schuimrubberproducent Recticel. Dat meldt het bedrijf uit Wetteren vrijdag bij de publicatie van zijn halfjaarresultaten. Dirk Verbruggen, de huidige General Counsel & General Secretary, wordt de nieuwe CFO.

Mellen 'zal tot augustus 2022 ondersteuning blijven bieden voor bijzondere opdrachten en om een vlotte overgang te verzekeren', klinkt het in een persbericht.

Recticel heeft een sterk halfjaar achter de rug. In juli maakte het bedrijf al bekend een omzet te hebben gerealiseerd van 596,2 miljoen euro, 59,3 procent meer dan een jaar eerder. 71,9 miljoen is afkomstig van de overname van FoamPartner. De aangepaste ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg van 19 naar 56,9 miljoen.

'De positieve verkooptrend van het eerste kwartaal zette zich door in het tweede kwartaal, dankzij de zeer sterke vraag bij Isolatie en de solide vraag bij Engineered Foams', zegt CEO Olivier Chapelle. 'Bij Slaapcomfort verbeteren momenteel de volumes dankzij de opheffing van de mobiliteits- en handelsbeperkingen die met name Duitsland en Nederland nog troffen tijdens het eerste halfjaar', klinkt het.

Recticel blijft ook waarschuwen voor een zeer beperkt aanbod van chemische grondstoffen, door geplande onderhoudswerken en nieuwe gevallen van overmacht op de productielocaties van de leveranciers. 'Het valt moeilijk te voorspellen wanneer deze situatie zich zal normaliseren', zegt Chapelle. 'Ondertussen passen we onze prijzen verder aan waar nodig', klinkt het.

De overname van de isolatieplatendivisie van het Poolse Gór-Stal loopt vertraging op. De transactie zou in juli afgerond zijn, maar dat zal nu pas in de loop van het vierde kwartaal het geval zijn. Het bedrijf behoudt zijn winstprognoses voor 2021: een aangepaste ebitda tussen 123 en 133 miljoen euro.

