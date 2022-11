Luierproducent Ontex krijgt een nieuwe topman: Gustavo Calvo Paz. Die volgt Esther Berrozpe op. Dat heeft het bedrijf uit Aalst donderdag bekendgemaakt.

Berrozpe stond nog maar sinds begin 2021 aan het hoofd van Ontex. De Spaanse CEO wordt vanaf 14 november opgevolgd door de Argentijn Gustavo Calvo Paz.

Paz is geen onbekende. Sinds mei 2021 zetelt hij in de raad van bestuur van Ontex. 'Nu Ontex de volgende fase van zijn transformatie ingaat, is de raad van bestuur ervan overtuigd dat Calvo Paz de juiste persoon is om de uitvoering van onze strategie te versnellen', aldus voorzitter Hans Van Bylen over de aanstelling.

