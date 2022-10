Fa Quix gaat na jarenlange dienst afzwaaien aan het hoofd van Fedustria. Karla Basselier wordt de nieuwe CEO van de Belgische sectororganisatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Tot voor kort was ze kabinetschef bij vicepremier Vincent Van Quickenborne.

Fedustria's raad van bestuur keurde de kandidatuur van Basselier unaniem goed, klinkt het maandag in een persbericht. Ze gaat op 1 november aan de slag en krijgt de eerste maanden hulp van Quix om zich in te werken en contacten te leggen. Op 1 mei 2023 neemt ze zijn verantwoordelijkheden over, wanneer Quix met pensioen gaat.

De 41-jarige Karla Basselier heeft een loopbaan bij de overheid en in de privé achter de rug. Ze werkte bij Buitenlandse Zaken en nadien was ze bijna tien jaar 'chief external and public affairs officer' bij AWDC, de federatie van de diamantsector. Tot voor kort was ze kabinetschef algemeen beleid bij vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Quix is al decennialang aan de slag bij de sectororganisatie. Begin de jaren tachtig begon hij bij Febeltex, een van de voorlopers van Fedustria, waar hij in de jaren 90 opklom tot directeur-generaal. In 2007 werd hij bij de fusie met Febelhout eindverantwoordelijke van het nieuwe Fedustria.

'De raad van bestuur is ervan overtuigd dat Karla Basselier Fedustria nog meer op de kaart zal zetten als een impactvolle en toekomstgerichte beroepsorganisatie ten dienste van de bedrijven in de textiel-, hout- en meubelindustrie in België', klinkt het in het persbericht.

Fedustria vertegenwoordigt ongeveer 1.700 ondernemingen uit de textiel-, hout- en meubelindustrie. Die bedrijven zijn samen goed voor zowat 36.000 jobs en 10,9 miljard euro omzet.

