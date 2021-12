De Groep Jan De Nul heeft een nieuw contract binnengehaald in Denemarken. Concreet mag het 41 windturbines van 8,4 MW elk transporteren en installeren voor de kust van Denemarken, staat maandag in een persbericht. De windmolens zullen energie leveren voor naar schatting 380.000 gezinnen.

Financiële details over het contact werden niet meegedeeld. De Nul levert de windturbines in opdracht van Vattenfall. Ze zijn bestemd voor de offshore windparken Vesterhav Nord & Syd, die tegen eind 2023 moeten operationeel zijn. Eerder mocht het Oost-Vlaamse bedrijf ook al 72 windturbines installeren voor het grootste offshore windpark in Denemarken: Kriegers Flak.