Bank Nagelmackers neemt vandaag haar nieuw hoofdkantoor in de Europese wijk van Brussel in gebruik. De investering moet, samen met die in een nieuw IT-systeem voor corebanking, de herwonnen dynamiek symboliseren.

Nagelmackers bestaat 275 jaar en sluit zijn jubileumjaar in schoonheid af. De bank nam intrek in een gloednieuw, energieneutraal gebouw in de Montoyerstraat in Brussel. Het gebouw onderscheidt zich door een combinatie van houtskeletbouw met intelligente technologie die het energieverbruik vermindert. Het project werd gerealiseerd door de vastgoedontwikkelaars Nextensa en ION.

Bank Nagelmackers, dat in handen is van de Chinese groep Dajia (het vroegere Anbang), lijkt sinds 2020 weer op de goede weg. Er werd, na jaren schipperen, gekozen voor een duidelijke nichestrategie in personal en private banking, met een focus op vermogende families. Om specialisten samen te brengen in grotere kantoren bouwt de bank haar eigen netwerk af. Tegen eind 2025 moeten er nog twintig flagshipstores overblijven. Daarnaast werkt Nagelmackers met een dertigtal zelfstandige agenten. Er wordt ook ingezet op videocalls en klantenbezoek aan huis.

Beheerd vermogen daalde, nieuwe middelen groeiden

Door de slecht presterende financiële markten daalde het beheerd vermogen dit jaar van 4,8 tot 4,5 miljard euro. Maar achterliggend was er een netto-aangroei van klantenmiddelen, benadrukt Yves Van Laecke, chief commercial officer van Bank Nagelmackers: "In private banking compenseerde de aangroei van nieuwe middelen het markteffect zelfs volledig."

Bij Nagelmackers kunnen klanten terecht voor personal banking (de aangroei van vermogens) vanaf 75.000 euro. In private banking (beheer en overdracht van vermogens) is minimaal 500.000 euro vereist. Met haar family wealth office richt de bank zich op vermogende families, kmo's en bedrijfsleiders die minstens 4 miljoen euro via de bank beleggen.

Volgens Van Laecke groeit de bank vooral in de hogere segmenten van private banking en in het wealth management: "We geven onze klanten de aandacht die ze verdienen, zowel wat hun onderneming als hun persoonlijk vermogen betreft. We kunnen hen op beide domeinen oplossingen bieden, en we doen dat via een gepersonaliseerde aanpak. Dat werpt zijn vruchten af."

Investeren in de toekomst

De verhuis naar het nieuwe, energieneutrale hoofdkantoor moet de duurzaamheidsambities van de bank belichamen en een einde maken aan het ietwat oubollige imago. Tussen 2010 en 2020 was Nagelmackers een toonbeeld van onduidelijke keuzes en wisselende strategieën. Een poging van de Chinese aandeelhouder om de bank te verkopen draaide op niets uit.

Sinds 2020 lijkt het geweer van schouder veranderd. Dajia, dat in handen is van de Chinese overheid, lijkt bereid om te investeren in de toekomst. Tegen eind volgend jaar moeten de IT-systemen voor de assetmanagementactiviteit van Nagelmackers volledig vernieuwd zijn. En in de jaren daarna moet er ook een volledig nieuw corebanking-systeem voor het betalingsverkeer en voor de kredietverstrekking geïnstalleerd worden.

"Je mag gerust spreken van een volledige transformatie van de bank", zegt Van Laecke. "We zijn een oud huis met een lange geschiedenis dat in een modern kleedje gestoken wordt."

Verkoop momenteel niet aan de orde

De investeringen moeten zich de komende jaren vertalen in commerciële groei en de waarde van de bank opkrikken. Of dat op termijn leidt tot een verkoop, laat Nagelmackers in het midden. "Op dit moment is er geen enkele intentie of agenda om de bank te verkopen", zegt Van Laecke.

