In Wandre heeft Newpharma een nieuw distributiecentrum in gebruik genomen. De internetapotheek ziet daardoor haar personeelsbestand met 40 werknemers stijgen, maar is volgens algemeen directeur Gilles Jourquin nog altijd op zoek naar extra personeel. Er werken nu 325 voltijdse werknemers bij Newpharma. Sinds juni is de internetapotheek ook volledig in handen van de Colruyt Group, die al in 2017 een participatie nam in een van de succesvolste webwinkels in ons land.

Newpharma geldt als een van de pioniers in de Belgische interneteconomie. Het bedrijf begon al in 2008 in Luik en is uitgegroeid tot een internationale speler. Momenteel heeft Newpharma een onlineverkoopdienst in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Bovendien levert het nog in zeven andere landen. Dat alles wordt aangestuurd vanuit het logistieke knooppunt in Luik.

In Frankrijk is de e-apotheek marktleider, maar in België is Newpharma ingehaald door het Duitse Farmaline. De internetapotheker naar eigen zeggen 4,67 miljoen klanten en biedt een assortiment met 48.000 referenties aan. Die liggen voornamelijk in het segment van de voorschriftvrije geneesmiddelen en de parafarmacie (voedingssuplementen, vitames en cosmetica). In het centrum van Luik beschikt de groep bovendien over een fysieke apotheek waar ze ook voorschriftgeneesmiddelen aflevert.De coronajaren waren een groeikans voor Newpharma. In 2020 zag de internetapotheek haar omzet met 40 procent stijgen tot 148 miljoen euro. In 2021 kwam daar nog eens 10 procent omzet bij en dit jaar verwacht Newpharma een omzetstijging van 11 procent. Nu het volledig in handen is van de Colruyt Group wordt er geen aparte omzet meer gecommuniceerd. Voorlopig kiest Newpharma ervoor om voorrang te geven aan investeringen boven rendabiliteit. "We willen investeren in onze merknaam, zeker in Vlaanderen. We merken dat die stap nodig is om onze marktpositie te verbeteren", aldus Jourquin. Het nieuwe distributiecentrum vergt een investering van 6 miljoen euro bijvoorbeeld. Op groepsniveau gaat het zelfs om 17 miljoen euro, de Colruyt Group verhuurt het pand aan Newpharma.Nachtwerk was tot op heden altijd een pijnpunt voor de e-commercesector. Ook Newpharma dacht ooit aan een verhuis over de grens, waar het wettelijk kader flexibeler was. Die mogelijkheid lijkt voorlopig opgeborgen. Toch zeker voor de komende vijf jaar, zo liet de bedrijfsleiding verstaan op de persconferentie naar aanleiding van de ingebruikname van het nieuwe distributiecentrum. Jourquin: "We hebben geïnvesteerd in automatisering waardoor we hier competitief kunnen zijn. Nachtwerk is voor ons minder belangrijk dan zeven dagen per week te kunnen werken. In elk geval zullen we er alles aan doen om hier in Luik te blijven groeien."Jef Colruyt, CEO van de Colruyt Group, ziet Newpharma als een cruciale schakel in de groepsstrategie. De rode draad in de nieuwe strategie is vervat in motto Simplify-Empower-Connect. Vrij vertaald komt dat erop neer dat Colruyt de markt wil vereenvoudigen, terwijl de klant het stuur in handen krijgt en een digitaal ecosysteem alle activiteiten uit de groep met elkaar verbindt. De activiteiten vallen uit elkaar in vier pijlers: food, non-food retail, energie en gezondheid. Door aanwezig te zijn in die vier pijlers mikt Colruyt op 25 tot 30 procent van het huishoudelijke budget. Newpharma hoort tot de gezondheidstak. Andere activiteiten van de Colruyt Group in dat segment zijn de fitnessketen JIMS , de Colruyt Group Academy en SmartWithFood. "Wij willen een positieve impact hebben op het welzijn van onze klanten", zegt Jef Colruyt. "We willen een ecosysteem ontwikkelen dat stap voor stap een holistische benadering van gezondheid bevordert. Onze actviteiten fungeren daarbij als hefbomen waarmee we informatie over gezondheid en welzijn toegankelijker proberen te maken."Vrij vertaald is Colruyt op zoek naar synergie in de gezondheidsmarkt. Jef Colruyt benadrukt in zijn visie dat er meer aandacht moet komen voor een preventieve aanpak omdat de curatieve ingesteldheid in de ziekteverzekering ons veel belastinggeld kost. Synergiemogelijkheden zijn er. Zo is het mogelijk om een bestelling bij Newpharma af te halen in Collishop-afhaalpunten en is er een beperkt aanbod Newpharma-producten te vinden in de rekken van de Colruyt-winkels, bij Dreambaby en Bioplanet.Voor de coronacrisis was de verhouding van Newpharma met de apothekersfederatie en de federale overheid niet geweldig. De klassieke apothekers zagen in het succes van de internetapotheken een bedreiging, al bleef de markt van de voorschriftplichtige geneesmiddelen nog steeds het terrein van de klassieke apotheken. Maar sinds in covid-tijden zelfs de doktersbezoeken digitaal werden, is ook het verzet van de traditionele apothekers tegenover e-commerce verminderd. Van tegenwerking door de regering of de apothekersfederatie is nauwelijks nog sprake. Toch is er vooralsnog geen plan om fysieke apotheken te openen in de Colruyt-winkels. Dat lijkt logisch omdat er in ons land een wettelijk moratorium is op de vestiging van nieuwe apotheken, maar Colruyt zou niet de eerste speler zijn die via het opkopen van apothekerslicenties dat probleem omzeilt. Jef Colruyt geeft toe dat het een mogelijkheid is. "Dat zou inderdaad een keuze kunnen zijn," zegt hij. "Maar we kunnen ook kiezen voor een samenwerking. Dat lijkt me een logisch denkspoor, omdat wij digitaal wel degelijk iets kunnen betekenen voor lokale apotheken. Zij willen ook hun aanbod en bereik verbreden. De vraag is dan: ga je dat als apotheek allemaal zelf uitbouwen of zoek je een partner?"