De ethische coöperatieve NewB gaat in zee met de Gentse vdk bank. Dat hebben beide organisaties woensdag bekendgemaakt.

NewB slaagde er dit najaar niet in 40 miljoen euro extra kapitaal op te halen, waardoor het zijn banklicentie niet kon behouden. NewB moest noodgedwongen de bankactiviteiten stopzetten.

Maar woensdag kondigde NewB dus een akkoord aan met vdk bank. De coöperatieve wordt agent voor vdk bank en kan zo alsnog een bancair aanbod voorstellen. Omgekeerd wordt vdk bank op die manier actief in Franstalig België.

Concreet zullen de klanten van de bank NewB worden overgedragen aan vdk bank. Die zal op korte termijn haar producen en diensten in het Frans aanbieden. NewB zal vervolgens als agent optreden 'voor en onder de vlag' van vdk bank. De algemene vergadering van NewB - gepland op 26 november - en de toezichthouders moeten die afspraken wel nog goedkeuren.

In afwachting zullen de bancaire klanten van NewB hun rekeningen en bankkaarten kunnen blijven gebruiken. Mensen kunnen ook opnieuw klant worden. De raden van bestuur van beide organisaties gaven al groen licht voor de samenwerking.

NewB werd enkele jaren na de financiële crisis van 2008 opgericht met de bedoeling een 'ethische en duurzame bank' te worden. In 2020 kreeg de coöperatieve een bankvergunning, maar moest die twee jaar later alweer opgeven. In vdk bank zegt NewB nu een partner te hebben gevonden in de "verdere uitbouw van een ethische en duurzame bankpraktijk". NewB telt 117.000 coöperanten.

Vdk bank heeft zijn wortels in de christelijke arbeidersbeweging. Vandaag telt de van origine Gentse bank zowat 135.000 klanten in heel Vlaanderen

NewB slaagde er dit najaar niet in 40 miljoen euro extra kapitaal op te halen, waardoor het zijn banklicentie niet kon behouden. NewB moest noodgedwongen de bankactiviteiten stopzetten. Maar woensdag kondigde NewB dus een akkoord aan met vdk bank. De coöperatieve wordt agent voor vdk bank en kan zo alsnog een bancair aanbod voorstellen. Omgekeerd wordt vdk bank op die manier actief in Franstalig België.Concreet zullen de klanten van de bank NewB worden overgedragen aan vdk bank. Die zal op korte termijn haar producen en diensten in het Frans aanbieden. NewB zal vervolgens als agent optreden 'voor en onder de vlag' van vdk bank. De algemene vergadering van NewB - gepland op 26 november - en de toezichthouders moeten die afspraken wel nog goedkeuren. In afwachting zullen de bancaire klanten van NewB hun rekeningen en bankkaarten kunnen blijven gebruiken. Mensen kunnen ook opnieuw klant worden. De raden van bestuur van beide organisaties gaven al groen licht voor de samenwerking.NewB werd enkele jaren na de financiële crisis van 2008 opgericht met de bedoeling een 'ethische en duurzame bank' te worden. In 2020 kreeg de coöperatieve een bankvergunning, maar moest die twee jaar later alweer opgeven. In vdk bank zegt NewB nu een partner te hebben gevonden in de "verdere uitbouw van een ethische en duurzame bankpraktijk". NewB telt 117.000 coöperanten. Vdk bank heeft zijn wortels in de christelijke arbeidersbeweging. Vandaag telt de van origine Gentse bank zowat 135.000 klanten in heel Vlaanderen