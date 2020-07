Start it@KBC en Netwerk Ondernemen, twee bekende organisaties die start-ups en scale-ups begeleiden, slaan de handen in elkaar. Vandaag stellen ze hun vernieuwde aanbod voor.

Eind juni maakte de Vlaamse regering bekend welke de elf dienstverleners zijn die de komende vier jaar subsidies krijgen om start-ups en scale-ups te ondersteunen. Die ondernemers kun je een beetje vergelijken met topsporters. Ze hebben veel talent, maar zonder intensieve begeleiding op maat halen ze vaak de top - lees snelle internationale groei - niet. Ondersteunende organisaties helpen hen om dat wel te doen. Hun groei zorgt voor heel wat maatschappelijke meerwaarde, onder meer door banencreatie. Innovatieagentschap Vlaio stimuleerde de organisaties die zich kandidaat stelden voor subsidies om zoveel mogelijk samen te werken. Er zijn in Vlaanderen heel wat programma's om ondernemers van snelgroeiende bedrijven te helpen, maar het aanbod was te versnipperd. Start it@KBC en Netwerk Ondernemen maken vandaag gezamenlijk hun aanbod bekend (zie kader onderaan). Lode Uytterschaut, mede-oprichter van Start it@KBC, en Gert Gijbels, oprichter van Netwerk Ondernemen, hebben ook dezelfde kijk op hoe groeivernellers het beste ondernemers helpen. Een ander samenwerkingsverband is dat van Agoria, Sirris en imec.istart."Wat ons onderscheidt zijn onze waarden en dat we oprichters centraal stellen," zegt Gert Gijbels van Netwerk Ondernemen. Volgens Lode Uytterschaut zijn er weinig mensen die dat belangeloos doen: "We nemen geen belang in de start-ups. Zowel Netwerk Ondernemen als wij stelt de mens centraal. Een goede mentor denkt aan de portemonnee van de founder." De twee organisaties maakten hun programma's op maat van vier knelpunten die Vlaio identificeerde. Uit dat onderzoek bleek dat Vlaamse start-ups grote stappen vooruit kunnen zetten als ze hun interne organisatie en leiderschapskwaliteiten versterken, efficiënter verkopen, sneller en ambitieuzer naar het buitenland trekken en er beter in slagen talentvolle medewerkers aan te trekken. Zeker de aandacht voor het verkoopproces is een welgekomen aanvulling. "Sales is nog altijd een vies woord bij velen," zegt Jonas Vandewalle van Start it@KBC. "Start-ups maken veel fouten door de manier van verkopen. Dat leidt tot veel gemiste opportuniteiten. We geloven ook dat sales de beste validatie is in de markt, de markt heeft gelijk. Goede sales is ook een enorme hefboom om het bedrijf te financieren." Zeker internationaal laten start-ups en scale-ups kansen liggen. "We zien vooral vraag om te internationaliseren binnen Europa," zegt Gert Gijbels van Netwerk Ondernemen. "Het Boost Me-programma om te helpen internationaliseren is een succesformule, waar heel concrete business en contacten uit komen."Niet zelden wordt de groei van jonge techbedrijven niet vertraagd door een gebrek aan kapitaal, maar omdat ze niet snel genoeg de juiste werknemers vinden om hun groei te realiseren. Voor meer diversiteit zorgen in de technologiewereld, is een no-brainer om daar iets aan te doen. Toen Start it@KBC van meer diversiteit een prioriteit maakt in 2016, waren maar 11 procent van de oprichters in het netwerk van de accelerator vrouw. "We deden dat maal drie, tot 25 à 26 procent nu," zegt Lode Uytterschaut. "We zullen het probleem dat er weinig vrouwelijke founders zijn, niet alleen oplossen. Het is ook een maatschappelijk probleem, waarbij vrouwelijke ondernemers van vrienden of familie vaak horen dat ze toch wel hard werken. Van mannen wordt dat meer aanvaard. Vrouwen realiseren zich steeds meer hoe zulke vooroordelen subtiel meespelen. Wij kunnen vrouwen in contact brengen met succesvolle rolmodellen, individuele coaching is een sleutelfactor." Sinds zijn oprichting in 2014 groeide Start it@KBC, met meer dan achthonderd bedrijven die het begeleidde, uit tot de grootste accelerator van het land en speelde het een cruciale rol in de uitbouw van het Belgische ecosysteem voor start-ups en scale-ups. Start it heeft hubs in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Kortrijk, internationale vestigingen in Boedapest, Gyor en Praag en pied-à-terres in New York, San Francisco en Londen. Het maakt deel uit van het internationale Global Accelerator Network. Gert Gijbels zette Netwerk Ondernemen sinds 2014 op de kaart als Vlaamse tak van de Franse ondernemersorganisatie Réseau Entreprendre. Die wereldwijde organisatie koppelt betalende ervaren ondernemers aan jong talent. In Vlaanderen telt Netwerk Ondernemen op heden 133 mentors en begeleiden ze 105 groeibedrijven. Sinds 2014 begeleidden meer dan honderd mentoren 210 groeibedrijven, die samen 571 jobs creëerden.