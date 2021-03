BNP Paribas Fortis heeft vorig jaar inkomsten en winst zien dalen in vergelijking met 2019. De inkomsten zakten onder 8 miljard euro en de nettowinst onder 2 miljard euro, blijkt vrijdag uit de jaarresultaten.

BNP Paribas Fortis omvat meer dan de gekende Belgische bankactiviteiten: er is ook de leasing van Arval, er zijn activiteiten in Luxemburg en Turkije, en er zijn belangen in bijvoorbeeld de verzekeraar AG Insurance.

Al die activiteiten samen waren vorig jaar goed voor 7,89 miljard euro inkomsten, 1,8 procent minder dan in 2019. Op vergelijkbare basis is er volgens de groep wel sprake van een stijging met 1,1 procent.

In België namen de inkomsten af met 1,5 procent (op vergelijkbare basis). Dat heeft volgens BNPParibasFortis te maken met een lagere marge op de deposito's bij retail banking (door de aanhoudend lage rentevoeten). In die divisie namen de deposito's vorig jaar met 5,3 procent toe tot 138 miljard euro, de leningen met 3,5 procent tot 115 miljard euro.

De inkomsten van de andere activiteiten van BNPParibasFortis namen met 4 procent toe.

De nettowinst kwam uit op 1,87 miljard euro, 15,4 procent minder dan de 2,2 miljard euro in 2019, of -7,7 procent op vergelijkbare basis.

Een groot deel van de winstdaling is toe te schrijven aan de risicokosten. Die stegen tot 676 miljoen euro voor de groep, 222 miljoen meer dan een jaar eerder. Dat heeft vooral te maken met voorzieningen die worden genomen om verwachte toekomstige verliezen, vooral door de coronapandemie, te dekken.

BNP Paribas Fortis wil een dividend van 0,84 euro per aandeel uitkeren. Dat komt volgens De Tijd overeen met een uitkering van 475 miljoen euro aan de Franse moedergroep BNP Paribas, of zowat een kwart van de nettowinst. Vorig jaar was er een dividend van 1,9 miljard euro gepland, maar dat werd ingetrokken nadat banken waren opgeroepen geen dividend uit te keren in volle coronacrisis, om zo de lokale economie te ondersteunen.

