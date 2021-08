Het Duitse chemiebedrijf Bayer heeft in het tweede kwartaal niet minder dan 2,3 miljard euro nettoverlies geleden. Het bedrijf staat onder grote druk door verschillende juridische procedures in de Verenigde Staten rond glyfosaat, meldt het in een communiqué.

In 2018 nam Bayer het Amerikaanse Monsanto over, en sindsdien kwam er nog geen einde aan Bayers juridische problemen. Eind juli zette het chemiebedrijf nog eens 4,5 miljard dollar (zo'n 3,8 miljard euro) opzij om mogelijke langetermijnrisico's van die rechtszaken te dekken. Bayer wil een programma op poten zetten om verdere rechtszaken af te handelen indien het Amerikaanse hooggerechtshof zou beslissen in het voordeel van een klager of niet zou ingaan op de vraag tot een herziening. De groep heeft er wel alle vertrouwen in dat het hooggerechtshof met een uitspraak zou komen die gunstig is voor het bedrijf.

Roundup bevat glyfosaat, en dat is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 'waarschijnlijk kankerverwekkend', maar Bayer verwerpt die karakterisering.

