De raad van bestuur van Nethys, de operationele poot van de Waalse intercommunale Enodia (het vroegere Publifin), verbreekt met onmiddellijke ingang en zonder vergoeding de contracten van voormalig PS-politicus Stéphane Moreau, Pol Heyse en Bénédicte Bayer. Dat meldt Nethys in een persbericht.

Tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur van Nethys werden donderdag nog de benoemingen goedgekeurd van Laurent Levaux als voorzitter van de raad van bestuur en van Bernard Thiry als vicevoorzitter. Renaud Witmeur zal tijdelijk de functie van algemeen directeur van het bedrijf op zich nemen.

Er wordt een gespecialiseerd selectiebureau in de arm genomen worden om kandidaten te selecteren voor de functie van bestuurder in de raad. De Franstalige krant Le Soir meldde vrijdagmiddag op zijn website dat er vrijdag huiszoekingen plaatsvinden op de zetel van de Luikse intercommunale Enodia/Nethys, en in de woningen van Stéphane Moreau en François Fornieri.

Er is volgens Le Soir sprake van misbruik van vertrouwen, onwettelijke belangenneming en bendevorming. Ook de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie zou bij de huiszoekingen aanwezig zijn.

De Waalse regering vernietigde een tiental dagen geleden de verkoop door Nethys van de filialen Win (IT), Elicio (groene stroom) en Voo (kabelmaatschappij). Win en Elicio zouden worden gekocht door ondernemingen van zakenman François Fornieri, die ook bestuurder is van Nethys.