Netflix investeert miljard dollar extra in VS

Het bedrijf wil in Albuquerque een nieuwe productiehub installeren. Onderhandelingen over de aankoop van een complex van filmstudio's zitten in de finale fase, zeggen de gouverneur van New Mexico, Susana Martinez, en de burgemeester van Albuquerque, Tim Keller. In de studio's zullen onder meer de reeksen Daybreak en Chambers gemaakt worden.