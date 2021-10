Netflix zal merchandising van verschillende populaire tv-reeksen verkopen via de Amerikaanse supermarktreus Walmart. Het gaat om de grootste deal die de streamingdienst ooit sloot met een Amerikaanse retailer.

Walmart zal onder meer speelgoed verkopen van de kinderreeks 'CoComelon' en T-shirts van de nieuwe Zuid-Koreaanse succesreeks 'Squid Game'. Verschillende spullen zullen exclusief via Walmart aangeboden worden, voornamelijk online.

Merchandising is een logische vervolgstap voor Netflix. Eerder dit jaar riep het bedrijf al een eigen onlinewinkel in het leven. Die begon ook in de VS, maar Netflix wil de winkel nog uitbreiden naar andere landen.

De deal met Walmart maakt de visibiliteit een pak groter: de supermarktketen bedient wekelijks 150 miljoen klanten. De website walmart.com telt 125 miljoen maandelijkse bezoekers.

