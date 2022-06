De Duitse neobank N26 wil sneller groeien in België. N26 telt naar eigen zeggen 200.000 gebruikers in ons land. Dat moeten er tegen 2025 drie keer zoveel zijn, zegt Jérémie Rosselli, general manager voor Frankrijk en de Benelux.

N26 is een van de snelst groeiende digitale banken in Europa. Begin dit jaar nam de neobank de kaap van de 7 miljoen gebruikers. Maar N26 kwam ook in opspraak toen ze enkele maanden geleden onterecht rekeningen van klanten blokkeerde en afsloot. Ook in België waren er gedupeerden. "Dat was een vergissing waarvoor we onze excuses aanbieden. Dat had niet mogen gebeuren", zegt Jérémie Rosselli.

De fout gebeurde in het kader van het aangescherpte anti-witwasbeleid van de bank. N26 werd door de toezichthouders meermaals op de vingers getikt omdat haar controlesystemen in de strijd tegen fraude en het witwassen van geld tekortschoten. In Italië en Duitsland legden ze de bank daarom groeirestricties op.

Voor de ongeveer 1.000 getroffen klanten werd intussen een oplossing gevonden, zegt Rosselli. Hij wijst er fijntjes op dat de meesten ervoor kozen om hun rekening bij N26 te heropenen, hoewel ze hun geld ook hadden kunnen overschrijven naar een andere instelling.

Focus op Europa

N26 besliste vorig jaar zich terug te trekken uit de VS om zich te concentreren op Europa. Daar staat de neobank al behoorlijk sterk in grote landen als Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. De komende jaren wil ze ook doorbreken in de Benelux, Portugal en Ierland.

In België telt N26 naar eigen zeggen 200.000 gebruikers. In 2020 mocht de bank 40.000 nieuwe klanten verwelkomen en vorig jaar 45.000. Die groei moet de komende jaren versnellen. "We mikken op een verdrievoudiging van het aantal klanten tegen 2025", zegt Rosselli. "Dat is een realistisch doel."

Hij wijst erop dat de meeste klanten van N26 in België actieve gebruikers zijn: "Onze klanten doen gemiddeld zeventien transacties per maand, goed voor een bedrag van 1.100 euro. Onze app is voor hen hét instrument voor dagelijks bankieren geworden. Dat gebruik moedigen wij aan omdat de fees op het betalingsverkeer ons inkomsten opleveren. De betalende premiumpakketten vormen een tweede inkomstenbron. Daardoor is N26 in België al rendabel."

Spaarproducten en kredieten

N26 biedt Apple Pay en Google Pay gratis aan en wil de komende jaren blijven innoveren door nieuwe features aan zijn app toe te voegen. Vanaf volgend jaar wil de bank ook spaarproducten en kredieten aan zijn Belgische klanten aanbieden. Rosselli: "Als de rente stijgt, zullen spaarrekeningen weer aantrekkelijk worden. In Duitsland werken we samen met Raisin, dat hoogrentende rekeningen uit verschillende landen toegankelijk maakt voor lokale spaarders."

