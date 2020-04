Nelectra, de federatie voor de elektrosector, voelt zich in de steek gelaten door de overheid omdat de elektro- en keukenwinkels pas op 11 mei open kunnen. 'Het is onbegrijpelijk dat zelfstandigen hierdoor nog langer geconfronteerd worden met oneerlijke concurrentie van grootwarenhuizen en doe-het-zelfzaken die ook elektro en keukens aanbieden', klinkt het vrijdagavond.

Sinds de verplichte sluiting op 13 maart worden de zelfstandige elektrowinkels en keukenzaken volgens de federatie geconfronteerd met oneerlijke concurrentie van andere winkels die ook elektro en keukens aanbieden. Ze hoopten dan ook snel de deuren te mogen openen, maar de Nationale Veiligheidsraad geeft hen pas op 11 mei groen licht.

'Grootwarenhuizen mogen hun non-food en dus ook elektro-afdelingen open houden en bieden volop elektrotoestellen in promotie aan in hun folders. Doe-het-zelfzaken kunnen sinds vorig weekend zonder enige problemen keukens en elektro in hun assortiment aanbieden. Ook telecomwinkels die opereren onder de merknaam van een operator konden onder beperkte voorwaarden openen, zelfstandige elektrozaken die als telecom servicepunt fungeren mochten dat niet', aldus Nelectra. 'Het is onbegrijpelijk dat de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad deze praktijken nu verlengt tot 11 mei en dat opnieuw de grote doe-het-zelfketens en warenhuizen bevoordeeld worden ten koste van de kleine en middelgrote ondernemingen. Zelfstandigen moeten al jaren opboksen tegen grote spelers in de markt en dankzij hun focus op kwaliteit en persoonlijke service die deze kmo's bieden, maken zij het verschil.'

Nelectra vindt logisch dat er een gelijk speelveld is voor alle winkels die dezelfde producten aanbieden en dat alle winkels onder dezelfde voorwaarden kunnen werken. Om de discriminatie weg te werken, vindt Nelectra het dan ook niet meer dan logisch dat ook andere winkels (die mogen openen omdat ze voeding of doe-het-zelf-materiaal verkopen) tot 11 mei geen elektro en keukens meer mogen aanbieden.

De federatie spreekt over een gemiste kans. 'De voorbije weken werkte Nelectra een risicoanalyse uit die de winkels in staat stelt om te onderzoeken of een veilige heropstart al dan niet mogelijk is en welke veiligheidsmaatregelen nog dienen te worden genomen. Na toepassing van die risicoanalyse blijkt dat een onmiddellijke heropstart haalbaar is en dat alle veiligheids- en hygiënevoorschriften die van toepassing zijn in deze coronatijden perfect uitvoerbaar zijn', klinkt het.

Sinds de verplichte sluiting op 13 maart worden de zelfstandige elektrowinkels en keukenzaken volgens de federatie geconfronteerd met oneerlijke concurrentie van andere winkels die ook elektro en keukens aanbieden. Ze hoopten dan ook snel de deuren te mogen openen, maar de Nationale Veiligheidsraad geeft hen pas op 11 mei groen licht. 'Grootwarenhuizen mogen hun non-food en dus ook elektro-afdelingen open houden en bieden volop elektrotoestellen in promotie aan in hun folders. Doe-het-zelfzaken kunnen sinds vorig weekend zonder enige problemen keukens en elektro in hun assortiment aanbieden. Ook telecomwinkels die opereren onder de merknaam van een operator konden onder beperkte voorwaarden openen, zelfstandige elektrozaken die als telecom servicepunt fungeren mochten dat niet', aldus Nelectra. 'Het is onbegrijpelijk dat de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad deze praktijken nu verlengt tot 11 mei en dat opnieuw de grote doe-het-zelfketens en warenhuizen bevoordeeld worden ten koste van de kleine en middelgrote ondernemingen. Zelfstandigen moeten al jaren opboksen tegen grote spelers in de markt en dankzij hun focus op kwaliteit en persoonlijke service die deze kmo's bieden, maken zij het verschil.' Nelectra vindt logisch dat er een gelijk speelveld is voor alle winkels die dezelfde producten aanbieden en dat alle winkels onder dezelfde voorwaarden kunnen werken. Om de discriminatie weg te werken, vindt Nelectra het dan ook niet meer dan logisch dat ook andere winkels (die mogen openen omdat ze voeding of doe-het-zelf-materiaal verkopen) tot 11 mei geen elektro en keukens meer mogen aanbieden. De federatie spreekt over een gemiste kans. 'De voorbije weken werkte Nelectra een risicoanalyse uit die de winkels in staat stelt om te onderzoeken of een veilige heropstart al dan niet mogelijk is en welke veiligheidsmaatregelen nog dienen te worden genomen. Na toepassing van die risicoanalyse blijkt dat een onmiddellijke heropstart haalbaar is en dat alle veiligheids- en hygiënevoorschriften die van toepassing zijn in deze coronatijden perfect uitvoerbaar zijn', klinkt het.