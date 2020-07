Brouwerij Martens uit het Noord-Limburgse Kaulille, bij Bocholt, werd groot met huismerken voor winkelketens. De negende generatietelg Bob Martens (28) wil de brouwer weer doen groeien in eigen land, vooral via een herlancering van het blonde speciale bier Sezoens.

Bier proeven met een mondmasker op. In coronatijden moet alles kunnen. Brouwerij Martens bestaat 262 jaar en is daarmee het oudste familiebedrijf in de provincie Limburg. De brouwerij herlanceerde vandaag het blonde bier Sezoens in de evenementenzaal Muziekodroom in Hasselt.De originele versie van Sezoens bestaat al sinds 1867. Die variant, een blondje van 6 procent, krijgt een nieuw glas en een nieuw etiket. "Sezoens heeft heel veel potentieel, maar er is een nieuwe wind nodig", vindt initiatiefnemer Bob Martens. De 28-jarige econoom van opleiding is de eerste telg van de negende generatie die mee operationeel aan de slag gaat in de brouwerij, samen met zijn vader Jan (57) en oom Fons Martens (61), telgen van de achtste generatie."Het merk moet weer bekender worden", vindt Bob. "In de eerste plaats zullen we dat doen in de eigen provincie Limburg. Via acties met muzikanten, concertjes in cafés - voor zover dat kan binnen de beperkingen van corona, uiteraard. Later willen we naar de kust trekken." De slogan voor de campagne luidt 'Effe Anders'. Tijdens de voorstelling was menig bierhandelaar uit Limburg aanwezig. Ook alle sportverenigingen uit Bocholt waren uitgenodigd.Sezoens maakt zijn naam waar. Voor elk seizoen komt er een variant. De eerste heet Sezoens Aparta, een witbier van eveneens 6 procent. De herbronning van het merk is het werk van Bob Martens. Diep gewortelde tradities in een familiebedrijf beïnvloeden is niet altijd even gemakkelijk. "Onze brouwerij is groot geworden met huismerken, vooral voor de export. Ik maak nu de omgekeerde beweging. Dat is misschien meer emotioneel gedreven dan rationeel. Maar ik wil dat we weer in eigen land kunnen groeien. De twee varianten van Sezoens zijn niet te zwaar. Het moeten gemakkelijk drinkbare bieren blijven. We positioneren ze als een alternatief voor een pils. In het najaar en de winter volgen twee zwaardere varianten. Door de coronacrisis is de lancering van de bijkomende varianten wel vertraagd."Bob Martens groeide als kind op in de brouwerij. "Ik heb al heel mijn leven over de brouwerij gepraat, vooral met mijn vader." Sinds oktober vorig jaar is hij de verantwoordelijke voor horeca en marketing in België. Bob is de eerste telg van de negende generatie die actief wordt in het familiebedrijf. Later volgen zijn broer Jef en nicht Charlotte, een dochter van Fons. "Ik ben hoofdzakelijk bezig met marketing en verkoop, en merken bouwen", zegt Bob Martens, die als student een stage deed bij Red Bull, en ook bij de Indiase brouwer Bira ervaring sprokkelde.Brouwerij Martens werd vooral groot met huismerken. Sinds 1962 maakt de brouwer de huismerken van Aldi. Van de 4 miljoen hectoliter per jaar is 70 procent bestemd voor winkelketens. "Nederland, Duitsland en Spanje zijn onze drie belangrijkste markten", duidt de niet-familiale CEO Danny Dresselaerts. Met naast Aldi onder meer Jumbo (Nederland) en Mercadona (Spanje) als klanten. Het fabrieksterrein in Kaullile is ruim 20 hectare groot. Van daaruit vertrekken elk jaar 15.000 tot 20.000 vrachtwagens, vooral naar West-Europa. De onderneming haalde vorig jaar 179 miljoen euro omzet, maar de lage winstmarges van de huismerken zorgen voor lage nettoresultaten."Wij zijn goed voor anderhalf miljard pinten per jaar", telt Danny Dresselaerts. "België maakt het beste bier van de wereld. En in Noord-Limburg maken ze dat nog iets beter", vindt de CEO, sinds 2014 aan het roer. De twee gedelegeerd bestuurders zijn de achtstegeneratietelgen Jan Martens (vooral commercieel getint) en Fons Martens (de productieman).90 procent van de productie verdwijnt naar het buitenland. 30 procent is verre export. En bij die verre export maken de eigen merken de helft uit. "Onze pils Martens wordt zelfs op de Zuidpool gedronken", meldt Danny Dresselaerts graag. "We hebben speciale, heel sterke varianten van de pils Martens, tot 16 procent alcohol. Die doen het heel goed in landen als Chili, Colombia en Maleisië. In dat laatste land zijn we de marktleider in dat segment."Het familiebedrijf heeft ook een wat kleinere brouwerij in Roemenië, maar het zwaartepunt ligt in Kaulille. De voorbije jaren (2017-2019) groeide de tewerkstelling van 242 naar 376 werknemers in Noord-Limburg. "Wij hebben technologisch één van de beste brouwerijen van de wereld. Onder meer in duurzaamheid scoren we heel sterk", verklaart Dresselaerts de groei. "De verre export van ons merk Martens, ons meest verkochte eigen merk, gebeurt hoofdzakelijk in blik en petflessen."