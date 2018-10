Nederlandse premier Rutte wil Alibaba-magazijn afsnoepen van België

De Chinezen werken aan een wereldwijd logistiek netwerk. De Belgische premier Charles Michel kondigde afgelopen zomer aan dat Alibaba voor België had gekozen om zijn Europese vestiging te bouwen, meer bepaald in Luik. Dat werd aanvankelijk deels bevestigd door Alibaba's logistieke dochterbedrijf Cainiao, maar nu lijkt dat bedrijf een slag om de arm te houden. 'Luik is een van de steden die in overweging worden genomen', klonk het.

Dat premier Michel nog niet zeker van zijn zaak was, werd ook opgemerkt door de Nederlandse premier Mark Rutte.

Rutte wil Alibaba overtuigen om voor zijn land te kiezen, meldt Het Financieele Dagblad. De Nederlandse premier heeft zich in hoogsteigen persoon in de strijd gegooid. In augustus ontving Rutte wat in de Nederlandse media wordt omschreven als 'een zware delegatie' van Alibaba op zijn kantoor. Dat zijn Alibaba-topman en -oprichter Jack Ma, de directeur voor wereldwijde handel Angel Zhao en de directeur Europa Terry von Bibra.

De gemeente Weert en de luchthaven Maastricht-Aachen zijn nog in de race voor een distributiecentrum van Alibaba, meldt de Nederlandse krant.

Dat de premier CEO's van buitenlandse bedrijven ontvangt, is hoogst uitzonderlijk. Volgens Het Financieele Dagblad vermeldt de agenda van premier Rutte behalve Jack Ma dit jaar alleen Netflix' Reed Hastings en Seo Jung-jin, topman van de Koreaanse farmaceut Celltrion. Beide bedrijven hebben een vestiging in Amsterdam.