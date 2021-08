Nederlandse economie groeit sterker dan verwacht

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw gegroeid, waarmee een einde komt aan de recessie die het gevolg was van de tweede coronagolf eind vorig jaar. De groei viel bovendien hoger uit dan de prognoses van de analisten.

De ontslagnemende premier Mark Rutte © belga

De toename van het Nederlandse bbp met 3,1 procent die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) optekende ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar, is aanzienlijk groter dan economen hadden verwacht. Vooral de gezinnen gaven meer uit, maar ook het bedrijfsleven en de overheid droegen bij aan de groei. Het economisch herstel valt samen met het afbouwen van de coronamaatregelen en de heropening van horeca en winkels. Economen hadden wel slechts een groei van 1,5 procent verwacht in het tweede kwartaal. Op jaarbasis groeide de Nederlandse economie met 9,7 procent, het hoogste groeicijfer dat het CBS ooit registreerde. Maar dat heeft ook te maken met de forse krimp van de economie vorig jaar. Globaal gezien is het bruto binnenlands product van Nederland nog altijd niet op het niveau van voor de coronacrisis. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 is de economie nu nog 0,4 procent kleiner. Het gaat wel nog maar om een eerste raming van het CBS. Binnen anderhalve maand komt de statische dienst met meer gedetailleerde cijfers.