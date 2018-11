Nederlander Marc van Heel wordt bestuursvoorzitter Argenta: 'Noem mij geen zakenbankier'

De Nederlander Marc van Heel schrikt niet terug van een uitdaging. Hij is net terug van een bergtocht in Patagonië, en in de financiële wereld maakte hij naam bij gereputeerde huizen als Pimco, Goldman Sachs en Blackrock. Vanaf volgend jaar zet hij mee de bakens uit bij Argenta.