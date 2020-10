Neckermann vraagt dinsdag bij de rechtbank bescherming tegen schuldeisers aan. Dat heeft de reisorganisatie bekendgemaakt. Maandag sluiten alle Neckermann-winkels tijdelijk de deuren.

Neckermann meldt dat het extra tijd wil om financiële steun te vinden en de schulden te heronderhandelen met zijn schuldeisers. De reisorganisator, die in zijn winkels reizen van touroperators verkoopt, benadrukt niet failliet te zijn.

Geen inkomsten, wel uitgaven

Door de coronacrisis is de verkoop van reizen tot nul herleid, aldus het bedrijf. 'Onze inkomsten zijn zo goed als nihil. We verkopen bitter, bitter weinig', aldus woordvoerster Leen Segers. Tegelijk zijn er wel nog uitgaven. Vooral de huur van de winkelpanden kosten handenvol geld. Hoe groot de put is bij Neckermann wil het bedrijf niet kwijt.

Thomas Cook

Het huidige Neckermann is ontstaan na het faillissement van Thomas Cook. De Spaanse reisorganisatie Wamos Group nam 62 van de 91 reiswinkels over en plaatste die onder het uithangbord van Neckermann, dat een dochtermerk van Thomas Cook was. De Neckermann-winkels kenden begin dit jaar een nieuwe start, maar het coronavirus gooide na enkele maanden roet in het eten. Door het stijgend aantal besmettingen, de onduidelijke communicatie van de overheid en de verwarrende kleurencodes worden geen reizen meer verkocht, klinkt het.

Overheid

Neckermann gaat nu op zoek naar extra financiële middelen. Moederbedrijf Wamos wil extra geld op tafel leggen, maar enkel als in eigen land ook financiële hulp wordt gevonden. Neckermann kijkt daarvoor naar de overheid. Een eerdere lening van 2,3 miljoen euro die in juni werd gekregen bij de Waalse investeringsmaatschappij SRIW en de Vlaamse tegenhanger PMV bleek onvoldoende. 'De Belgische overheid doet niets om de toeristische sector structureel te helpen overleven', klaagt Neckermann-CEO Laurent Allardin aan.

Maandag gaan de 59 reiswinkels van Neckermann in ons land tijdelijk dicht. Reizen boeken kan wel nog online. Voor klanten die toch nog een reis hebben geboekt, verandert er niks, verzekert de woordvoerster.

