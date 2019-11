Neckermann België heeft een akkoord gesloten met de online touroperator Sunweb, waardoor in de reiskantoren van Neckermann exclusief de vakanties van Sunweb zullen worden verkocht. Door de samenwerking krijgt Neckermann zowat 90 procent van zijn oude aanbod opnieuw in portefeuille.

Na het faillissement van Thomas Cook in ons land werd de retailtak opgevist door de Spaanse reisgroep Wamos. Daardoor konden 62 van de 91 winkels opnieuw de deuren openen als Neckermann, weliswaar met een beperkter aanbod.

Online touroperator Sunweb was na het faillissement van Thomas Cook in het gat gesprongen en nam heel wat van de contracten - bijvoorbeeld met hotelketens - over.

Neckermann België en Sunweb gaan nu samenwerken. Als enige retailpartner zal Neckermann de Sunweb-vakanties promoten en verkopen. Daardoor kunnen de reiswinkels 90 procent van het oude aanbod weer aanbieden, zegt Laurent Allardin, general manager van Neckermann België. 'Sunweb vliegt ook overwegend met Brussels Airlines, en de hotels die zeer vaak geboekt werden bij Neckermann, vind je bijna allemaal terug bij Sunweb.' Het bedrijf knoopt zo opnieuw aan met zijn historisch DNA, klinkt het bij de reiskantoorketen.

Omgekeerd bereikt Sunweb met de samenwerking nu het traditionele cliënteel van Neckermann, dat vaak weigerachtig staat tegenover online boeken. Neckermann staat ook traditioneel sterk in Franstalig België, waar Sunweb minder actief was. Vandaag komt zowat 75 procent van de omzet van Sunweb in ons land uit Vlaanderen, de rest uit Franstalig België. Sunweb hoopt via de deal fors te groeien. 'Vandaag bieden we reizen aan aan 120.000 mensen. We denken dat te kunnen verdubbelen tot meer dan 200.000 tegen volgend jaar. De samenwerking met Neckermann moet die groei op zijn minst bestendigen', aldus Tim Van den Bergh, CCO van Sunweb Group. Het is voor het eerst dat de online touroperator ook in fysieke winkels zal worden verkocht.

Klanten van Neckermann kunnen vanaf vandaag al terecht voor het boeken van de Sunweb-vakanties.