De Belgische ondernemingen verwachten dat hun omzet ook in 2022 nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis zal liggen. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van de Economic Risk Management Group (ERMG), opgericht in de schoot van de Nationale Bank.

Het omzetherstel is ingezet na de tweede lockdown, in november, zo blijkt uit de enquête waaraan 5.348 ondernemingen deelnamen. Toen rapporteerden ze een omzetverlies van 17 procent ten opzichte van normale tijden; in januari was dat nog -12 procent.

Dit jaar wordt door de ondernemingen als een overgangsjaar beschouwd. Ze verwachten dat hun omzet over het hele jaar 9 procent lager zal liggen dan normaal. 'Ondanks de heel snelle ontwikkeling van verschillende vaccins vraagt de vaccinatiecampagne tijd', stelt de ERMG. 'Het wordt dan ook steeds duidelijker dat de gezondheidssituatie in België en in het buitenland en de beperkende maatregelen nog geruime tijd zullen wegen op de omzet van de bedrijven', klinkt het.

In 2022 wordt wel een verder herstel verwacht, maar de Belgische ondernemingen zijn op dit moment van mening dat hun omzet ook dan nog 4 procent lager zal liggen dan voor de coronacrisis.

Een gelijkaardig beeld is er bij de geplande investeringen. Die zouden dit jaar 19 procent lager liggen dan normaal, en in 2022 nog 11 procent.

Banenverlies

Wat de werkgelegenheid betreft, zou de coronacrisis vorig jaar geleid hebben tot een banenverlies van 2 procent. Dit jaar zou de private werkgelegenheid nagenoeg stabiel blijven (-0,1 procent of 1.800 banen), waar de ondernemingen vorige maand nog verwachtten 23.000 jobs te zullen schrappen dit jaar. Dat de werkgelegenheid in de private sector dit jaar stabiel zou blijven, 'is het resultaat van de verwachte nettobanencreatie in bedrijfstakken zoals de informatie en communicatie, de bouw, de industrie en de ondersteunende diensten, die een verwacht nettobanenverlies compenseren in de zwaar getroffen sectoren zoals de horeca, de sector vervoer en logistiek, de handel en de sector kunst, amusement en recreatie', klinkt het.

De cijfers gaan wel alleen over de werknemers. 'De totale impact op de werkgelegenheid in de private sector omvat ook de zelfstandigen die door de coronacrisis failliet zullen gaan', verduidelijkt de ERMG.

Extra kapitaal

Uit de enquête blijkt voorts dat een op de drie ondernemingen sinds het begin van de coronacrisis in maart extra kapitaal heeft opgehaald. Meestal injecteerde de eigenaar, familie of vrienden kapitaal in de onderneming (bij 15 procent van de respondenten, vooral zelfstandigen en kmo's), ofwel maakte de onderneming extra gebruik van leningen bij de bank (12 procent, eerder middelgrote ondernemingen) of van een langere betalingstermijn tegenover leveranciers (8 procent).

'Ondanks deze bijkomende financiering blijven vooral de zelfstandigen en de kleine ondernemingen nog steeds kampen met liquiditeitsproblemen en een hoog faillissementsrisico', stelt de ERMG. Zo zegt bijna een derde van de respondenten liquiditeitsproblemente hebben. Een op de vijf kan zonder extra maatregelen nog maximaal drie maanden voldoen aan zijn financiële verplichtingen.

