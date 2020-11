Hoewel het omzetverlies bij de Belgische bedrijven door de tweede lockdown relatief beperkt blijft, zijn de vooruitzichten wel weer wat somberder geworden, blijkt uit recente enquête van de Nationale Bank bij de Belgische ondernemingen.

Het omzetverlies van de Belgische bedrijven is in november toegenomen tot 17 procent. Dat is 3 procentpunten slechter dan in de periode augustus-oktober, maar wel nog altijd de helft minder dan het omzetverlies tijdens de eerste lockdown.

De tweede lockdown weegt vooral op de omzet van de horeca, de detail- en groothandel maar ook de vastgoedsector. Zij lijden sterk onder het verbod op alle of een deel van hun activiteiten.

De directe economische impact van de tweede lockdown is vooralsnog beperkt maar de vooruitzichten van de Belgische ondernemingen blijven somber #ERMG Lees hier meer: https://t.co/hSScK1RT2T pic.twitter.com/7p4LkJKfsZ — Nationale Bank (@NBB_BNB_NL) November 17, 2020

Bij de detailhandel non-food is het omzetverlies sinds de zomer sterk verslechterd, maar de impact blijft toch beperkter dan in het voorjaar omdat meer winkels mogen openblijven en online verkopen en afhaaldiensten belangrijkere verkoopkanalen zijn geworden.

In andere bedrijfstakken, zoals industrie, bouw en logistiek, wordt dan weer geen verslechtering opgetekend in november, terwijl vele sectoren dit voorjaar wel nog hard werden getroffen. De zwakke vraag is de meest bepalende factor voor de impact op de omzet.

Voor het lopende kwartaal én volgend jaar zijn de vooruitzichten voor de omzet tegelijk nog wat somberder geworden. De bedrijven verwachten voor 2021 een omzet die nog altijd 12 procent onder het normale peil zal blijven - iets slechter dan de inschatting in de vorige twee enquêtes.

Het banenverlies in de privésector wordt voor volgend jaar op bijna 60.000 geschat, wat aanzienlijk negatiever is dan schatting van een verlies van 15.000 banen tijdens de vorige bevraging.

Al die vaststellingen leiden tot een hogere inschatting van het faillisementsrisico, en dat bij zowel zelfstandigen als kmo's.

Een ander gevolg van de nu al maanden durende beperkingen is de 'structurele toename van e-commerce', merkt de Nationale Bank nog op.

Het omzetverlies van de Belgische bedrijven is in november toegenomen tot 17 procent. Dat is 3 procentpunten slechter dan in de periode augustus-oktober, maar wel nog altijd de helft minder dan het omzetverlies tijdens de eerste lockdown. De tweede lockdown weegt vooral op de omzet van de horeca, de detail- en groothandel maar ook de vastgoedsector. Zij lijden sterk onder het verbod op alle of een deel van hun activiteiten. Bij de detailhandel non-food is het omzetverlies sinds de zomer sterk verslechterd, maar de impact blijft toch beperkter dan in het voorjaar omdat meer winkels mogen openblijven en online verkopen en afhaaldiensten belangrijkere verkoopkanalen zijn geworden. In andere bedrijfstakken, zoals industrie, bouw en logistiek, wordt dan weer geen verslechtering opgetekend in november, terwijl vele sectoren dit voorjaar wel nog hard werden getroffen. De zwakke vraag is de meest bepalende factor voor de impact op de omzet. Voor het lopende kwartaal én volgend jaar zijn de vooruitzichten voor de omzet tegelijk nog wat somberder geworden. De bedrijven verwachten voor 2021 een omzet die nog altijd 12 procent onder het normale peil zal blijven - iets slechter dan de inschatting in de vorige twee enquêtes. Het banenverlies in de privésector wordt voor volgend jaar op bijna 60.000 geschat, wat aanzienlijk negatiever is dan schatting van een verlies van 15.000 banen tijdens de vorige bevraging.Al die vaststellingen leiden tot een hogere inschatting van het faillisementsrisico, en dat bij zowel zelfstandigen als kmo's. Een ander gevolg van de nu al maanden durende beperkingen is de 'structurele toename van e-commerce', merkt de Nationale Bank nog op.