Het vertrouwen van de Belgische consumenten is deze maand gestegen naar het niveau van voor de eerste lockdown. Dat blijkt uit de maandelijkse barometer van de Nationale Bank.

De vertrouwensbarometer staat nu op -4, hetzelfde niveau als in februari 2020. In april en augustus gaf de barometer nog -26 aan. Dat was net geen diepterecord. In 1985 zakte de indicator tot -28.

Belgen zijn nu onder meer minder ongerust over een toename van de werkloosheid in de komende twaalf maanden. Ze denken ook meer te kunnen sparen.

