De Belgische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het slotkwartaal van 2021. Het bijgewerkte cijfer van de Nationale Bank ligt hoger dan de 'flashraming' van 0,3 procent die eind april gecommuniceerd was

Door de herziening ligt het cijfer ook hoger dan in het voorgaande kwartaal, toen er 0,4 procent groei was. Invoer en uitvoer daalden onder invloed van de stijgende grondstofprijzen en de oorlog in Oekraïne voor het eerst in langere tijd.

'Ten opzichte van het voorgaande kwartaal daalde de toegevoegde waarde met 0,7 procent in de industrie. De toegevoegde waarde steeg met 0,7 procent in de bouwnijverheid en met 0,8 procent in de diensten', zo klinkt het dinsdag in een persbericht van de Nationale Bank en het Instituut voor de nationale rekeningen.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2021 staat een groei van 4,9 procent in de tabellen.

Werkgelegenheid

De binnenlandse werkgelegenheid nam in de eerste drie maanden van dit jaar op kwartaalbasis met 0,6 procent of 30.100 mensen toe. De werkgelegenheid blijft zo groeien: in het vierde kwartaal van 2021 was er sprake van een toename met 18.400 (+0,4 procent).

Bij de binnenlandse vraag zijn er verschillende trends waar te nemen die sterk uiteenlopen. De uitgaven van de gezinnen en ondernemingen namen bijvoorbeeld toe, terwijl die van de overheden daalde. De private consumptie nam matig toe (+0,5 procent), uitsluitend gedreven door de niet-duurzame consumptie. Ook krikten de huishoudens hun investeringen in woningen op, met 2,9 procent. De investeringen van de ondernemingen stegen met 2,7 procent, deels te verklaren door enkele scheepstransacties in het buitenland. Bij de overheid daalden de consumptieve uitgaven met 2,5 procent en de investeringen, die steevast volatiel zijn, 13,1 procent. De investeringen waren de twee kwartalen voordien gestegen uitzonderlijke uitgaven voor Defensie.

'In de huidige context van onzekerheid veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en snel stijgende grondstofprijzen, kenden de handelsstromen in het eerste kwartaal van 2022 voor het eerst een krimp, na zes kwartalen van opeenvolgende groei', vervolgt de Nationale Bank. De uitvoer van goederen en diensten daalde met 0,9 procent, de invoer met 1,1 procent. Omdat het handelscijfer netto positief blijft, was er wel positieve impact op het bpp van 0,1 procentpunt.

