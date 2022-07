De Franse regering legt 9,7 miljard euro op tafel om energiegroep EDF volledig te nationaliseren. Ze biedt 12 euro per aandeel om het belang van 15,9 procent dat nog niet van haar is, te verwerven. Dat maakte het ministerie van Economie dinsdag bekend.

Het bod van de staat, dat in september officieel zou worden ingediend, is 53 procent hoger dan de koers van 7,84 euro op 5 juli, daags voor Frans premier Elisabeth Borne de nationalisering aankondigde. Afgelopen woensdag werd de handel van het aandeel van EDF geschorst in afwachting van meer details, toen het op 10,22 euro noteerde. Houders van converteerbare obligaties krijgen 15,64 euro per stuk aangeboden.

De Franse regering wil EDF opnieuw volledig in handen krijgen om beter vat te hebben op de prijzen, te midden van de Europese energiecrisis. Daarnaast wil de staat fors investeren om de Franse afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen te verminderen.

EDF heeft veel schulden en wordt geconfronteerd met zware kosten, met name voor zijn kerncentrales. Tegelijk verwacht de overheid dat het bedrijf een nieuw plan voor kernreactoren uitrolt, terwijl ze de prijzen die de energiereus mag aanrekenen aan consumenten heeft bevroren.

EDF is ook actief in België via dochterbedrijf Luminus.

Dinsdag werd op de beurs in Parijs de handel in aandelen van EDF weer hervat. De koers schoot bijna 15 procent de hoogte in tot 11,75 euro, net onder de biedprijs van de Franse staat.

Het bod van de staat, dat in september officieel zou worden ingediend, is 53 procent hoger dan de koers van 7,84 euro op 5 juli, daags voor Frans premier Elisabeth Borne de nationalisering aankondigde. Afgelopen woensdag werd de handel van het aandeel van EDF geschorst in afwachting van meer details, toen het op 10,22 euro noteerde. Houders van converteerbare obligaties krijgen 15,64 euro per stuk aangeboden. De Franse regering wil EDF opnieuw volledig in handen krijgen om beter vat te hebben op de prijzen, te midden van de Europese energiecrisis. Daarnaast wil de staat fors investeren om de Franse afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen te verminderen. EDF heeft veel schulden en wordt geconfronteerd met zware kosten, met name voor zijn kerncentrales. Tegelijk verwacht de overheid dat het bedrijf een nieuw plan voor kernreactoren uitrolt, terwijl ze de prijzen die de energiereus mag aanrekenen aan consumenten heeft bevroren. EDF is ook actief in België via dochterbedrijf Luminus.Dinsdag werd op de beurs in Parijs de handel in aandelen van EDF weer hervat. De koers schoot bijna 15 procent de hoogte in tot 11,75 euro, net onder de biedprijs van de Franse staat.