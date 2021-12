De Belgische economie zal in het vierde kwartaal maar met 0,2 procent groeien, na een toename van het bbp met 2 procent in het derde kwartaal. Dat blijkt uit een prognose van de Nationale Bank van België (NBB) donderdag.

De economie bereikte in het derde kwartaal weer het niveau van voor de coronacrisis, zo bleek eerder al. Vooral de gezinnen gaven meer uit.

Maar de NBB verwacht dat de gezinsconsumptie in de laatste drie maanden van het jaar sterk zal vertragen, 'onder invloed van het verzwakkend consumentenvertrouwen, de sterke energieprijsstijgingen en de verslechterende gezondheidssituatie'. Ook de bedrijfsinvesteringen, die in het derde kwartaal al gedrukt werden door onder meer toeleveringsproblemen, zouden verder kunnen afnemen. De Nationale Bank verwacht daarentegen dat de overheid opnieuw iets meer zal uitgeven en dat ook de investeringen in woningen verder zullen stijgen, 'maar aan een gematigder tempo dan de afgelopen kwartalen het geval was'.

Belgische economische groei zou terugvallen tot amper 0,2 % in vierde kwartaal 2021. Lees meer in onze Business Cycle Monitor: https://t.co/fWIEi0TncP pic.twitter.com/eJaTQw006b — Nationale Bank (@NBB_BNB_NL) December 9, 2021

Eén model van de Nationale Bank voorspelt zelfs een nulgroei in het vierde kwartaal, een ander model ziet 0,8 procent groei. 'Al met al gaan we er momenteel, rekening houdend met de recente ontwikkelingen van de pandemie, van uit dat de Belgische economische bedrijvigheid in het vierde kwartaal met slechts 0,2 procent zal toenemen', meldt de NBB in een persbericht.

De vertraging in het vierde kwartaal is geen Belgisch fenomeen. Door de omikronvariant van het coronavirus, de hoge energieprijzen en de bevoorradingsproblemen die bedrijven hebben, 'dreigt het herstel van de wereldeconomie in de wintermaanden stil te vallen', zei ook Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, donderdag bij de voorstelling van de economische en financiële vooruitzichten van de bank.

Vanaf het tweede kwartaal van 2022 zou de groei weer moeten aantrekken, verwacht ING, dankzij onder meer boostervaccins, nieuwe antivirale geneesmiddelen en een inhaalbeweging van de productie die stillag door de toeleveringsproblemen. Voor België voorspelt ING een economische groei van 2,9 procent in 2022. KBC schoof woensdag 2,5 procent economische groei naar voren.

