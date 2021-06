De Nationale Bank van België verwacht dat de Belgische economie in het tweede kwartaal van 2021 toeneemt met 1,3 procent.

Als de prognose van de NBB uitkomt, dan betekent dit een versnelling van de economische groei tegenover de eerste drie maanden van het jaar, waarin het Belgische bbp met 1 procent toenam. Die stijging was te danken aan een heropleving van de binnenlandse vraag - en dan vooral de consumptie van gezinnen -, in combinatie met een terugval van de invoer.

De NBB verwacht dat de private consumptie in het tweede kwartaal nog zal versnellen, nu de coronabeperkingen geleidelijk worden afgebouwd. Zo werd er vandaag/woensdag nog versoepeld, met een uitbreiding van de openingsuren van de horeca en de opening van onder meer bioscopen, bowlinghallen en casino's.

'Tegelijk staat het consumentenvertrouwen op een hoog peil en blijven de inkomensvooruitzichten robuust, ook al door de opvallend sterke arbeidsmarkt. De eerste 'hard data' voor april zijn veelbelovend en het heropenen van de horeca zal ook de niet-voedingswinkels een zetje geven', meldt de Nationale Bank.

Volgens de prognoses blijven in het tweede kwartaal ook de bedrijfsinvesteringen 'stevig', terwijl de overheidsinvesteringen en de investeringen in woningen toenemen. Allicht volgt er ook een sterke toename van de invoer, waardoor 'de bijdrage van de netto-uitvoer tot de groei in het tweede kwartaal negatief zou worden'.

