De Nationale Bank stelt een speciaal commissaris aan bij de Luikse verzekeraar Integrale, een dochterbedrijf van Nethys. Dat meldt Integrale dindagavond zelf in een kort persbericht.

Integrale heeft dringend extra kapitaal nodig, omdat het niet meer voldoet aan de solvabiliteitsvereisten die opgelegd zijn door de Nationale Bank. De solvabiliteitsratio - die aangeeft in welke mate het financieel aan zijn verplichtingen kan voldoen - is begin dit jaar onder de 100 procent gezakt.

De Nationale Bank heeft als toezichthouder al een herstelplan van Integrale verworpen, waardoor het bedrijf dus op zoek moest naar een plan B. Intussen zouden er meerdere overnamebiedingen zijn binnengelopen.

Nu stelt de Nationale Bank een speciaal commissaris aan om toe te zien op de zoektocht naar een overnemer, van wie het mandaat donderdag start, zegt Integrale. Voor belangrijke beslissingen is de toestemming van de speciaal commissaris nodig. Het is vrij uitzonderlijk dat de Nationale Bank zo'n verregaande maatregel neemt. "Integrale verwelkomt deze benoeming, waarvan het hoofddoel is om omkadering te bieden en oplossingen voor te stellen in het proces voor de overname van deelnemingen in het bedrijf of van zijn activiteiten", zegt de verzekeraar in een mededeling.

