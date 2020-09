De Nationale Bank (NBB) verwacht dat het Belgische bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van dit jaar met 8 procent zal opveren, na dalingen in de twee voorgaande kwartalen ten gevolge van de coronacrisis. Dat meldt de NBB vrijdag.

In de eerste twee kwartalen was de economische activiteit met respectievelijk 3,5 procent en 12,1 procent teruggevallen. 'De investeringen en vooral de consumptie zouden sterk toenemen na een scherpe daling in de eerste jaarhelft, terwijl de bijdrage van de netto-uitvoer aan de bbp-groei in het derde kwartaal naar verwachting vrijwel neutraal zal zijn', aldus de Nationale Bank, die wel benadrukt dat de onzekerheid veel groter is dan gewoonlijk.

Als voornaamste reden voor de opvering noemt de Nationale Bank de veel minder strenge maatregelen dan tijdens de eerste helft van het tweede kwartaal, 'al blijven ze nog steeds wegen op de economische activiteit'. Het uiterst zwakke consumentenvertrouwen zou wel kunnen leiden tot meer voorzorgssparen, wat de consumptiegroei in de toekomst zou drukken.

De overheidsconsumptie zou in het derde kwartaal aantrekken, aangezien de uitgaven voor gezondheidszorg naar verwachting zullen terugkeren tot een normaal niveau, nadat ze aanzienlijk waren gedaald in het tweede kwartaal door het uitstellen van veel niet-COVID-19-gerelateerde operaties en consultaties.

De NBB verwacht voorts dat de bedrijfsinvesteringen in het derde kwartaal slechts gedeeltelijk zullen herstellen, aangezien ondernemingen hun initiële investeringsplannen waarschijnlijk zullen blijven terugschroeven door de zeer grote onzekerheid.

Het Planbureau toonde zich donderdag al minder pessimistisch over het dal waardoor de Belgische economie dit jaar wegens de coronacrisis zal gaan. Het verwacht nog een economische krimp van 7,4 procent dit jaar, terwijl het er in juni nog van uitging dat de economie met meer dan 10 procent zou krimpen.

