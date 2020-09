Na Jupille wordt werk donderdag ook neergelegd bij AB InBev in Leuven en Hoegaarden

De werknemers van de AB InBev sites in Leuven en Hoegaarden zullen donderdagochtend een solidariteitsactie houden, waarbij ook het werk wordt neergelegd, naar aanleiding van de staking die momenteel gaande is in Jupille. Dat meldt Kris Vanautgaerden, vakbondssecretaris van ACV, woensdag aan Belga. 'Het probleem is geen lokaal probleem. Ook in de Vlaamse vestigingen vindt de directie productie belangrijker dan de veiligheid en de gezondheid van haar werknemers.'

.