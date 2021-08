Supermarktketens Colruyt, Delhaize en OKay, konigen aan dat ze tegen 2026 voor de standaardkip - goed voor 80 procent van het verkochte assortiment - strengere dierenwelzijnscriteria gaat hanteren. Ook hier komt dus geleidelijk een einde aan de plofkip.

Woordvoerder Roel Dekelver merkt op dat Delhaize nu al alternatieven aanbiedt, zoals de biokip, maar die moeten het in populariteit afleggen tegen de standaardkip. En daar wil men in de toekomst strengere dierenwelzijnscriteria gaan hanteren, gebaseerd op het Better Chicken Commitment (BCC).

Colruyt en OKay waren maandag de eerste die zich formeel engageerden, ze hoopten hiermee de rest van de sector te inspireren, klonk het. Delhaize sluit zich nu aan. 'We waren er al enige tijd mee bezig, voerden hierover gesprekken met onze leveranciers', bevestigt Dekelver.

Het schot voor de boeg van de concurrentie heeft de communicatie nu versneld. 'Kip is een zeer populair product, met deze aankondiging kunnen we het verschil maken inzake dierenwelzijn.' 2026 is nog veraf, geeft de Delhaizewoordvoerder toe, maar voor de kwekerijen betekenen de strengere dierenwelzijnsnormen vaak grote investeringen. 'We willen transparantie geven aan de sector. Daarnaast willen we het product ook betaalbaar houden voor de consument', klinkt het.

Delhaize heeft 840 winkels in ons land. Inzake leveranciers van kippenvlees werkt de supermarktketen met andere kwekerijen dan Colruyt of OKay.

