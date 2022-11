De stakingsacties bij Engie Electrabel, na vijftien ontslagen om dringende reden, staan voorlopig on hold. Tijdens overleg met de directie zijn openingen gemaakt, zegt Ben Bellekens van de christelijke vakbond ACV woensdagavond. Vrijdag wordt er opnieuw overlegd.

Woensdag hadden de vakbonden een stakingspost opgezet aan het hoofdkantoor van Engie Electrabel in Brussel en gedreigd met meer acties.

Vaste contracten

Aanleiding waren ontslagen op staande voet en sancties na onregelmatigheden met vaste energiecontracten. Personeelsleden hebben onder elkaar 'vaste contracten met retroactieve (lees: lagere) prijzen aangemaakt, in strijd met de ethiek en de instructies van ons bedrijf', zo zei Engie.

De vakbonden aanvaarden dat er fouten zijn gemaakt, maar spreken van een gedeelde verantwoordelijkheid. Volgens de christelijke vakbond ACV bestaan er veel uitzonderingen op het verbod op vaste contracten en is er een 'wildgroei aan werkprocessen en communicatie' waardoor er verwarring heerste bij het personeel op de verkoops- en klantendiensten. Daarvoor wijst Bellekens onder meer op de jarenlange onderbemanning van de personeelsdienst.

Dat er vijftien mensen om dringende reden ontslagen zijn, vonden ze een brug te ver.

Lees verder onder de video, die dateert van voor de opening tussen vakbonden en directie.

Overleg

Woensdag was er nog overleg. 'Er zijn openingen gemaakt', zegt ACV'er Bellekens. 'De directie is bereid om het karakter van de ontslagen, met name de dringende reden, op te heffen.'

Of ook de ontslagen zelf ingetrokken worden, moet nog worden besproken.

Volgens de directie is ze inderdaad bereid om de classificatie van ernstige fout te laten vallen. 'Voor elke betrokken medewerker worden nu twee pistes overwogen: ofwel de beëindiging van het contract in onderling akkoord, ofwel krijgt de persoon een andere functie binnen de groep, maar zullen er wel nog sancties gelden', bevestigt een woordvoerster.

'We vinden dit toch al een opening', aldus de vakbondsman. 'We hopen dat dit de sereniteit in de klantendiensten zal herstellen.'

Solidariteit

De voorbije twee weken waren er ook al spontane werkonderbrekingen bij de klantendiensten van Engie in Gent, Namen en Gosselies en informatievergaderingen in de energiecentrales in Vlaanderen en Wallonië. 'De solidariteit onder het personeel is groot', aldus Bellekens.

