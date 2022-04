De Amerikaanse miljardair en Tesla-topman Elon Musk heeft naar eigen zeggen financiering ten belope van 46,5 miljard dollar (omgerekend 42,8 miljard euro) rond voor een overnamebod op socialemediabedrijf Twitter.

Musk overweegt een formeel bod rechtstreeks aan de aandeelhouders uit te brengen voor de uitstaande aandelen van het bedrijf, zo luidt het donderdag in een mededeling aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Musk heeft toezeggingen voor kredieten voor meer dan 25 miljard dollar en wil daarbij ook aandelen inbrengen ter waarde van zowat 21 miljard dollar.

Musk had vorige week aangekondigd dat hij Twitter wil kopen en van de beurs halen. Hij noemde daarbij een prijs van 54,20 dollar per aandeel, wat goed is voor een totale waarde van ongeveer 43 miljard dollar.

Het bestuur van Twitter heeft na het overnamebod van Musk echter een beschermingsconstructie opgesteld die kan verhinderen dat Twitter ongevraagd wordt overgenomen. Twitter ging in de tegenaanval met een zogeheten gifpil. Daarbij krijgen andere aandeelhouders de mogelijkheid om goedkoop aandelen bij te kopen als Musk op de beurs massaal aandelen opkoopt. Op die manier verwatert zijn belang, maar ook dat van andere aandeelhouders.

Musk is met voorsprong de rijkste mens op aarde. Zijn vermogen bestaat voornamelijk uit aandelen in de fabrikant van elektrische wagens Tesla en zijn ruimtebedrijf SpaceX, waardoor hij voor een overname van Twitter ook zijn toevlucht zou moeten zoeken tot kredieten.

Tesla boekte tijdens het eerste kwartaal overigens opnieuw recordcijfers. Voor 2024 plant de autobouwer ook te starten met de productie van een robottaxi - zonder stuur en pedalen - waardoor een ritje volgens Musk goedkoper zal zijn dan met de bus. Tesla maakt zich wel zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen, zoals lithium voor batterijen.

